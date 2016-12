Corte del Corredor do Morrazo | Moaña pide más rutas en barco y autobús antes del nuevo corte del Corredor

El Concello de Moaña apremia al Servizo de Mobilidade de la Xunta de Galicia para que refuerce las frecuencias del transporte público tanto marítimo como terrestre que conecta la villa con la ciudad de Vigo. El objetivo del Concello es que se implementen nuevas rutas antes de que el 9 de enero se vuelva a cortar el Corredor do Morrazo en el marco de las obras de desdoblamiento para la construcción de la futura autovía comarcal.

El concejal de Mobilidade del Concello, Ezequiel Fernández, solicitó esta mejora por escrito a este departamento de la delegación provincial de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Se trata de una reiteración, pues tras el primer corte imprevisto, el pasado 2 de noviembre, ya había pedido esta mejora tanto por escrito como en una reunión con representantes de la consellería. Según Fernández la situación del transporte en O Morrazo, tanto privado como público, mientras las obras de desdoblamiento del Corredor mantienen cerrada esta carretera, "está sendo especialmente molesto e trastornante para a veciñanza".

Ante esta situación, el edil señala que solicitan "novamente" que el Servizo de Mobilidade realice las gestiones necesarias ante las empresas concesionarias del transporte colectivo. En el caso del transporte marítimo es la naviera "Navia" la que opera en las rutas entre Moaña y Vigo. En el caso del transporte por carretera la concesión corresponde a la compañía de autobuses Monbús. "Queremos que mentres se corte a circulación do Corredor coas obras de ampliación se aumenten as frecuencias no transporte", apunta Fernández. El objetivo de esta demanda es poder reducir el número de vehículos particulares en las carreteras, lo que también reduciría las molestias hacia los conductores y los vecinos que soportan un tráfico muy denso por sus barrios, sobre todo en las horas puntas entre las 7.00 y las 9.00 horas por la mañana y a partir de las 18.30 horas por la tarde..