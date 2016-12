El PP de Cangas pide una "oficina virtual" para canalizar las quejas de los ciudadanos

Tras el anuncio de que la Diputación Provincial comenzará esta semana a implantar la administración electrónica en seis concellos de la provincia y entre ellos está Cangas, que contará con este servicio desde el día 2 de enero, el grupo municipal del PP se pregunta "para cando se creará no noso Concello unha oficina, tamén virtual, que sirva de canle real e efectiva para que os veciños e veciñas poidan manifestar as súas inquedanzas e preocupacións, as súas queixas ou suxestións".

La concejala popular Dolores Gallego echa en falta un espacio donde se puedan dar a conocer "as deficiencias que xurden cada día nas nosas rúas, co fin de que, dende o servizo correspondente, se lle dea unha pronta solución". Cree que si se pusiera en marcha esa herramienta, "quizais algúns dos nosos representantes municipais teñan unha imaxe máis axustada do que pasa na nosa vila e non busquen escusas simplistas para non afrontar a realidade". Considera que ese servicio iría en el mismo camino de simplificar trámites y acercar la administración a los ciudadanos que persigue la implantación de la administración electrónica que permitirá a la ciudadanía realizar gestiones, trámites o hacer consultas de diversos expedientes sin tener que realizar ningún desplazamiento.

Con la referida prestación se pretende facilitar que los concellos con menos de 50.000 habitantes y que no dispongan de recursos suficientes puedan llevar a cabo la adaptación y modernización electrónica. De este modo, los concellos pueden disponer de una sede electrónica personalizada para su relación con la ciudadanía, así como un portal para que su personal pueda realizar la gestión integral de los procedimientos y expedientes. Con él se podrá consultar un catálogo de servicios electrónicos de trámites, consultas de expedientes o procedimientos que se pueden iniciar de forma telemática y presentar en el registro electrónico sin necesidad de realizar un desplazamiento presencial a las administraciones.