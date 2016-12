Cangas lleva a pleno un plan económico financiero que da por corregido el desfase de 174.205 euros de 2015

El Concello de Cangas no aprobará los presupuestos para 2017 antes de que finalice el presente año, como se había comprometido, porque el documento no se debatirá en la sesión plenaria del próximo miércoles, día 28. Pero en el orden del día sí figura un plan económico financiero (PEF) para corregir el exceso, en 174.205 euros, del techo de gasto en el ejercicio de 2015, tal como exige el Ministerio de Facenda. La memoria, que ya ha sido entregada a los grupos políticos, señala que la situación en 2016 es de cumplimiento de la regla de gasto y que dicho desfase ha quedado corregido, por lo que no se proponen medidas complementarias a adoptar en 2017.

Hacienda ya solicitó a principios de junio al Concello de Cangas la elaboración y aprobación de un PEF debido al incumplimiento de la regla de gasto de 2015 puesta de manifiesto con la liquidación de ese ejercicio. En aquella anualidad se computó un gasto total un 1,60% superior al establecido, al llegar a 10.912.479 euros, cuando el límite estaba fijado en 10.738.274. El Estado volvió a reiterar esa exigencia a principios de octubre, dándole un plazo de 15 días para cumplirlo, aunque la Administración demoró ese trámite con la intención de hacerlo conjuntamente con el presupuesto de 2017, que finalmente tendrá que esperar.

Ahora, el Concello ya dispone del plan económico financiero con el que se argumenta la propuesta que el alcalde llevará al pleno del próximo miércoles. En ella se resume que "a situación de 2016 é de cumprimento da regra de gasto, de acordo coas proxeccións realizadas". El criterio utilizado para 2016 es el de ejecución al 100% del presupuesto, sin tener en cuenta las modificaciones que pudieran producirse, tanto en ingresos como en gastos, "por estimar que a súa incidencia a efectos de cálculo da regra de gasto non terá efectos significativos", pues excluye del cómputo la parte financiada por otras administraciones, que supone la práctica totalidad de las modificaciones cuantitativas al presupuesto.

La propuesta del regidor añade que "ao ser a situación prevista de cumprimento, nos se propoñen medidas a adoptar, posto que a situación se atopa corrixida". De igual modo, no se hacen proyecciones para 2017 (excepto en el caso del endeudamiento, que sí se actualiza), respetando los datos consignados para 2017.

El acuerdo que se pide al Pleno es, en primer lugar, de "aprobación do plan económico financeiro formulado, requerido con ocasión do incumprimento da regra de gasto no exercicio 2015, posta de manifesto con ocasión da liquidación dese exercicio", y, como segundo punto, "comunicar o presente plan económico financeiro ao Ministerio de Hacienda a través da Oficina Virtual de Entidades Locais, a cuxo efecto se dará traslado do mesmo, unha vez aprobado, Á Intervención municipal".