La Guardia Civil investiga un accidente en el Corredor do Morrazo en el que el conductor se ausentó del lugar

El vehículo accidentado en el Corredor do Morrazo.// G.M.P.

El conductor de un Citroën Xsara Picasso sufrió un accidente esta noche en el Corredor do Morrazo y acto seguido se ausentó del lugar, según sus familiares para dirigirse a un centro de salud mientras ellos aguardaban a la grúa. Cuando llegó la Guardia Civil de Tráfico al lugar instó a la hermana del conductor a que aclarase exactamente donde se encontraba para proceder a hablar con él y averiguar que ocurrió exactamente.

El siniestro ocurrió poco antes de las once de la noche a la altura de la salida hacia Meira. En el arcén del carril Vigo-Moaña había un Citroën Xsara Picasso con signos evidentes de haber sufrido un accidente de tráfico, con varios cristales rotos y los airbags saltados. Aunque estaba en el carril en sentido a Moaña, el automóvil se encontraba orientado hacia Vigo. Varios conductores que pasaban por la zona mostraron su extrañeza al encontrar el vehículo sin nadie dentro ni por los alrededores. Algunos pararon a un lado de la calzada e iluminaron el lugar con sus luces para señalizar y advertir del peligro al resto de automovilistas mientras no llegaban los servicios de emergencia.

La Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia del 061 llegaron al sitio del accidente poco antes de las once y media de la noche y justo en ese momento aparecía una mujer que aseguraba ser la hermana de la persona que conducía el Citroën Xsara Picasso. Manifestó a los agentes que su hermano había sufrido un accidente, pero que no presentaba daños serios y que se había desplazado al centro de salud mientras ella esperaba en la zona a la grúa. La patrulla de la Guardia Civil desplazada al lugar le reclamaba que les informase del lugar exacto en el que se encontraba el conductor del vehículo accidentado en el Corredor do Morrazo.