La gestión de la piscina sirve al PP para criticar al tripartito por sus "falsas privatizacións" de servicios

El grupo municipal del PP de Cangas ha expresado su sorpresa por el nuevo proceso de licitación abierto por el Concello para contratar a una empresa que gestione la piscina municipal durante el próximo año, prorrogable por igual período. Los ediles populares recuerdan que las formaciones que integran el gobierno tripartito prometieron en campaña electoral la "municipalización" de la gestión de dichas instalaciones deportivas pero demuestran haber cambiado de opinión ahora que están en el poder. "Pouco tardaron en firmar un convenio cunha empresa meses despois", recuerda el edil Francisco Javier Soliño, y añade que los actuales gobernantes "falaban de que era algo provisional, pero o certo é que prorrogaron ese contrato e agora volven a sacar una nova licitación, ampliando a duración do mesmo". También recuerda que el concejal de Deporte, Xoán Chillón, se apunta a un nuevo proceso de licitación "sen evaluar os resultados da xestión do último ano, no que estimaba como seguro que se alcanzarían os mil usuarios"

Para los representantes del Partido Popular de Cangas, lo que está sucediendo con la piscina no es un caso aislado. "Nos últimos meses vemos como a famosa remunicipalización do ciclo integral da auga xa non será tal e que os servizos de limpeza ou de obras empezan a ser prestados por empresas privadas", señalan, y sentencian que ya queda lejos su "discurso demagóxico da súa etapa na oposición no que a palabra municipalización aparecía en todas partes" y que han olvidado desde que gobiernan.