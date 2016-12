Bueu celebra mañana un mercado navideño en la plaza con 21 puestos de artesanía y gastronomía

La planta alta de la plaza de abastos de Bueu y el nuevo espacio exterior recién estrenado acogerán mañana un nuevo mercadillo organizado por el Concello de Bueu, un mercado que debido a las fechas en las que nos encontramos tendrá un marcado carácter navideño. En total se darán cita 21 puestos de artesanía y de gastronomía y habrá actividades complementarias, como un espectáculo de magia para los más pequeños o una demostración de soplado de vidrio.

La iniciativa se presentó ayer la plaza y la intención es que si se cumplen las expectativas de todas las partes repetirlo la próxima semana, justo antes del final de año. Los puestos se repartirán entre la planta alta del mercado y la zona cubierta recién acondicionada en el exterior, en el frente de la Avenida Montero Ríos. Desde la Concellería de Promoción Económica y la Axencia de Desenvolvemento Local explicaban que habrá nueve puestos vinculados a la gastronomía, entre los que estarán representados sectores como las conservas artesanales, cerveza artesanal, productos de la huerta o incluso repostería y pastelería propia de estas fiestas navideñas.

En el apartado de artesanía habrá puestos de cuero, piel, joyería, vidrio o aromaterapia. "Hai que precisar que se trata de artesanía propia, manufacturada polos propios artesáns dos postos, e non de carácter industrial", precisaba ayer el alcalde de Bueu, Félix Juncal, durante la presentación. Junto a él estaba la presidenta de la asociación de comerciantes de la plaza de abastos, Ángeles Cruz. "O obxectivo é utilizar e aproveitar este espazo e que se aproveite o conxunto do comercio local do efecto dinamizador destes mercados", explican desde el ejecutivo. Recalcan que la filosofía es la misma que en ocasiones anteriores: productos de agricultura ecológica, gastronomía y artesanía propia.

El horario de funcionamiento del mercado será de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Por la mañana las actividades se complementarán con el taller "Tecendo lazos" de la Diputación, una iniciativa vinculada a la cocina y que pretende servir como punto de unión entre pequeños y mayores. Por la tarde, a partir de las 17.30 horas, estará Mario Mago con un espectáculo de magia para los más pequeños.

Este mercado llega apenas un mes después del último EcoBueu, celebrado en la Praza Massó con motivo de las fiestas de San Martiño. "Con este mercado de Nadal pretendemos achegar esta iniciativa á xente que durante o resto do ano está vivindo fóra de Bueu por motivos de traballo ou de estudos e que veñen agora a casa con motivo destas festas", apunta la concejala de Promoción Económica, Silvia Carballo.