El corredor registrará hoy cortes de tráfico entre las 10.00 y las 13.00 horas por nuevas voladuras

Las obras del desdoblamiento del Corredor do Morrazo (CG-4.1) para su conversión en autovía obligan hoy a cortar de nuevo al tráfico esta carretera, en los seis primeros kilómetros, desde su inicio en Domaio, debido a la necesidad de realizar más voladuras con dinamita en los taludes para la ampliación de los carriles.

La Consellería de Infraestructuras comunicó ayer el corte que se prolongará entre las 10.00 y las 13.00 horas, en el tramo del desdoblamiento en donde está trabajando la empresa Copasa. Los cortes que anuncia la adjudicataria serán puntuales con una duración aproximada de 30 minutos, aunque no se precisa cuántos ni en qué momento preciso. El director de la obra señala que no será un corte continuado de tres horas, sino puntuales y posiblemente uno solo por la mañana, aunque no se descarta que se tenga que realizar otro por la tarde. También señala que la hora en concreto del corte no está fijada, pero será en ese intervalo de tres horas durante la mañana.

El tráfico, durante el corte, será desviado a la carretera antigua de la costa PO-551. Los conductores que circulen en el sentido de Vigo a Cangas ya encontrarán el corredor cerrado y serán desviados en el enlace de Rande por la PO-551. En el otro sentido, de Cangas a Vigo, el tráfico será desviado, según la comunicación de la empresa, por el enlace de Meira-Marín por la carretera EP-1102 hasta la PO-551.

Previo al desvío, en torno a media hora antes, se avisará al operador del centro de control de la autopista Audasa AP-9, para que comunique la medida a la Dirección General de Tráfico con el fin de que se activen los paneles informativos.

De igual manera, también está comunicado otro corte de tráfico para el martes día 20, a las 10.00 horas con motivo de trabajos de apoyo a la arqueología. En este caso, el tráfico se regulará de forma manual con circulación alternativa por un carril. Hay que recordar que en el túnel de Montealegre se está trabajando en la excavación del castro debido a las obras del desdoblamiento de esta infraestructura. Cuando se construyó el corredor en 2005, se construyó precisamente este túnel para salvar el castro.

Información puntual

Desde las retenciones de tráfico de hasta una hora que unas voladuras sin previo aviso provocaron el pasado 23 de agosto en el corredor, y que generaron las quejas de conductores afectados, la Consellería de Infraestructuras no ha dejado de informar públicamente y con antelación de los cortes. Aquel día, en pleno mes de agosto y con mucho tráfico por el aumento del turismo a las playas, se vieron atrapados muchos conductores en medio de un corte, que se pudo haber evitado con desvíos de tráfico en la entrada al corredor. Además de turistas, las retenciones afectaron a muchos trabajadores.

Los primeros cortes por voladuras en el Corredor do Morrazo se registraron el pasado 4 de agosto, para destruir con dinamita un talud, en el subtramo uno de la obra, entre el viaducto da Moura y la salida de San Lorenzo, en Domaio. En esas voladuras trabajaron unos 25 operarios que abandonaron el tramo cortado cada vez que se detonaba la dinamita y por motivos de seguridad.