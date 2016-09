El Festival de Cortos de Bueu abre el telón a Galicia

Con lleno de público, se cerró la doble sesión de competición del Festival Internacional de Cortos (FIC) de Bueu, que hoy prosigue con las proyecciones de comedia y dedica su doble sesión de noche a Galicia, con seis cortos. Como actividad paralela habrá una charla del distribuidor Millán Vázquez. Ayer, más de 200 escolares visionaron y debatieron seis cortos.

La cinta de Nueva Zelanda "Madam Black" fue el corto de animación más aclamado por los 275 escolares de Bueu, de los colegios A Pedra, Virxe Milagrosa, A Torre y Montemogos, que participaron por la mañana, en el Auditorio del Centro Social do Mar, en una actividad paralela, dentro de la programación del Festival de Cortos (FIC Bueu) para acercar el cine a los más pequeños. Consistió en el visionado y debate de seis cortos. Disfrutaron con la gallega "Fres-Boi", la rusa "Non podemos vivir sen cosmos", la coproducción franco-suíza "No aire", la ganadora del Goya "Alike" y la australiana "A orquestra". El director del festival, Manuel Pena condujo el debate con estos pequeños y el acto acabó con el sorteo de lotes de camiseta y chapa que siguieron con mucha ilusión.

La novena edición del festival, cuya gala de clausura se celebra mañana, ha querido abarcar más campos y por ello, aparte de las proyecciones, divididas en secciones de competición y de exhibición (animación, comedia, panorama, iberoámeirca y Galicia), el programa incluye actividades paralelas como las que hoy se ofrece con la charla del empresario distribuidor de cortos, Millán Luis Vázquez-Ortiz. Ayer a última hora llegó a Bueu en donde hoy, a las 16.30, en la sala multiusos del Centro Social, horas ofrecerá una interesante charla sobre la distribución internacional de cortos.

Millán, que es propietario de la Agencia Freak, con sede en Extremadura, de donde él es natural, reconoce que la distribución del corto es difícil, pero asegura que tiene un circuito propioque le puede hacer rentable. El distribuidor ofrecerá hoy una visión general del mercado internacional e informará de las herramientas que existen para esa distribución. Asegura que el mejor circuito es el de los festivales, que hay miles por el mundo, aunque también hay otros a través de la televisión.Añade que este mercado de la televisión se reduce más, pero no deja de ser interesantes como el que ofrecen Francia, Alemania o Italia, dentro de Europa, con programación en televisión. En el caso del canal Arte, en Alemania, se visiona en horarios de máxima audiencia.

Otra de las actividades previstas para hoy estará a cargo del fotógrafo vigués David Hernández, que ofrecerá una masterclass a las 11.00 sobre introducción a la grabación en vídeo con cámara réflex.

El FIC ya concluyó su sección de competición, pero hoy sigue con las proyecciones. A las 18.00 se visionan los ocho cortos incluidos dentro de la sección de Comedia y la doble sesión de las 20.00 y de las 22.00 horas estará dedicada a Galicia. Se proyectarán seis cortos de diferentes géneros como drama, comedia, ficción o aventura. Serán las últimas proyecciones de esta edición del festival, muy profesional y que implica a toda la localidad. De hecho , en paralelo, hay una rutade la tapa para que los asistentes puedan disfruitar también de la buena gastronomía local entre sección y sección.