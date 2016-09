Adiós a la palmera del "Cangaceiro"

Las palmeras de Cangas siguen afectadas por el picudo rojo. Un insecto de origen asiático que come su estructura por dentro provocando que haya riesgos de derrumbe. El Concello anuncia que se talarán tres palmeras más. Dos de ellas están situadas en el Paseo de Castelao y otra en el colegio público de Coiro. Ayer los bomberos ya trabajaban en la del "Cangaceiro".

Los bomberos de O Morrazo comenzaron ayer a cortar la copa de la palmera situada en el "Cangaceiro". Afectada por el picudo rojo, no es la única que se talará. También se trabajará en una cercana a la plaza de abastos y en otra más situada en el colegio de Coiro.

Tras cortar hace meses dos en los Jardines de Félix Soage y una en la plaza del Concello, el consistorio ha decidido ahora talar tres árboles más de esta especie. Tania Castro, concejala de Medio Ambiente, explica que "as do Paseo de Castelao cortaránse o próximo xoves, mentras que a do colexio de Coiro o venres". Para las dos primeras el Ayuntamiento tiene pensado darles un nuevo uso y convertirlas en una escultura. Una de las ideas que manejan es hacer un faro con su estructura. Por este motivo, en las dos palmeras del Paseo de Castelao se talará solo su parte de arriba, mientras que en la del colegio de Coiro se derribará por completo.

Coste

El coste total para sanear estas tres palmeras es de 3.000 euros. Tania Castro indica que, desde que el picudo rojo se instaló en estos árboles del municipio, "a Xunta non nos axudou en nada, non nos deron financiación e tan só viñeron un día a Cangas para explicarnos como tiñamos que facer as podas". El Servicio Vexetal de la Xunta de Galicia es el organismo encargado de evaluar si estas plantas deben o no ser cortadas.

El picudo rojo es un insecto procedente de Asia tropical y que ataca directamente a las palmeras, vaciándolas por dentro. Esto provoca que su estructura sea débil y que, por tanto, conlleven un gran riesgo para la seguridad de los municipios donde están instaladas.