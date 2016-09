El Festival de Cortos crea escuela en Bueu

Además de las proyecciones, tanto en la sección de competición como en las restantes de exhibición, el Festival Internacional de Cortos de Bueu ha prestado atención este año al ámbito educativo con un taller de cortometraje para jóvenes, impartido en el IES Johan Carballeira, por el fotógrafo vigués David Hernández. Los 7 alumnos participantes idearon un guión y rodaron un corto que el domingo se estrena como colofón al festival. El programa de hoy ha hecho un reservado especial para los 275 alumnos de los cuatro colegios de Bueu que participarán en el visionado a debate de seis cortos de animación.

David Hernández asegura, tras el curso de cortometraje impartido en Bueu, que hoy en día los jóvenes tienen una cultura audiovisual más avanzada que los de generaciones pasadas, debido a las nuevas tecnologías a su alcance y las enseñanzas que se imparten en las escuelas, de fotografía o de teatro "que aportan conocimientos para que después puedan abordar un proyecto más comodamente". El realizador y director de fotografía vigués, autor de seis cortos y que en la actualidad trabaja en el rodaje de su primer largo "La niebla", entre Vigo y Castilla, comenzó el taller el pasado día 2, al que se inscribieron 7 jóvenes, con edades entre los 15 y 17 años, en su mayoría de Bueu, aunque también alguno de Marín y de Cangas.

El taller se desarrolló en el Instituto Johan Carballeira. Primero recibieron enseñanzas teóricas sobre lenguaje audiovisual y producción cinematográfica y posteriormente, los jóvenes escribieron un guión a partir de una idea que consensuaron y se empezó a trabajar en el rodaje, buscando las localizaciones y actores. El rodaje se realizó el pasado sábado en el puerto de Bueu, el paseo, la oficina de Turismo y en el piso de uno de ellos, todo ello para contar una historia de cinco minutos en torno al dilema de una joven a la hora de optar por ciencias, letras o artes en el Bachillerato. En la jornada de ayer, todo el equipo con la ayuda de la fotógrafa Alex Penabade, realizó la edición del corto, que se estrenará este domingo, a las 18.00, en la última sesión del IX Festival de Cortos de Bueu (FIC), en la que se mostrarán los trabajos realizados en los centros educativos gallegos, desde colegios a universidades y que tendrá un lado soldiario. No habrá entrada pero se habilitará un bote para donativos para los proyectos de La Combi-Arte Rodante, plataforma cultural peruana que acerca el mundo del cine a las diferentes poblaciones de América Latina.

Precisamente hoy, el FIC dedica una sesión matinal a los colegios del municipio y reunirá en el Centro Social do mar, a las 11.00 horas, a 270 alumnos de sus cuatro centros para participar en el visionado a debate de seis cortos, la mayoría de animación. Se trata de la gallega "Fres Boi", la rusa "We can´t live without cosmos", la franco suiza "Suspendu" , la ganadora del Goya "Alike", la australiana "The orquestra" y la neocelandesa "Madam Black". Con esta jornada se pretende despertar el interés del alumnado por el cine. Las actividades paralelas del FIC continuarán mañana con una masterclass a las 11.00 sobre la grabación de un video con cámara reflex y a las 16.30 con una charla sobre la distribución internacional de cortos.

En la tarde de hoy se mantiene el esquema habitual de esta semana, con un pase gratuito a las 18.00 horas para ver los cortos de la secciónde Animación: ("Disonancia"(Alemania), "Araan" (España), "Palmeira podre" (EE. UU.), "A Orquestra" (Australia), "Calma na illa (Suiza), "Na distancia" (Alemania) y "Non podemos vivir sen cosmos" (Rusia).

Por lo que respecta a la sección de competición, serán las últimas cinco proyecciones de las 20 que optan a los premios de este certamen, con el mismo formato de doble sesión, a las 20.00 y 22.00 horas. Las entradas están a la venta hasta las 16.00 horas.

Desde la organización indicaban ayer que en el ecuador del festival, más de 2.000 personas ya asistieron a las actividades de los primeros cuatro días. El festival se clausura el sábado con la gala de los premios, aunque el domingo hay proyecciones de centros educativos.