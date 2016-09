El FIC se vuelve más internacional

El FIC de Bueu abrió ayer sus puertas con el presentimiento de que este año completará una de sus ediciones más seguidas. La inauguración fue al mediodía y corrió a cargo del profesor José Luis Castro de Paz, que impartió una charla sobre los orígenes del cine gallego titulada "De Sellier a Gil. Primeiros anos do cinema en Galicia". Por la tarde, el protagonista fue el director portugués André Marques, que presentó sus cortos El Lago, Luminita y Yulya. Tras su retrospectiva, se pudieron visualizar doce cortometrajes de las secciones del festival Panorama 1 y Comedia.

El Festival Internacional de Curtametraxes (FIC) de Bueu abrió ayer sus puertas para acoger a los primeros cinéfilos de la IX edición de este año. Alrededor de las seis de la tarde, algunos espectadores se empezaron a arremolinar a las puertas del Centro Social do Mar para ver las primeras proyecciones, que corrieron a cargo del director portugués André Marques. El festival de este año, que durará hasta el domingo 18, se inauguró al mediodía con la conferencia "De Sellier a Gil. Primeiros anos do cinema en Galicia", a cargo del profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, José Luis Castro de Paz.

A continuación, se visualizó la película muda "Miss Ledya", de 100 años de antigüedad y en la que Alfonso Castelao hace un pequeño papel. La programación se completó con la proyección, desde las 8 de la tarde, de la sección Panorama 1, en la que se incluyen los cortos Jay entre os homes, Renacer, Raposos y No aire, y, desde las diez de la noche, con la sección Comedia que abarca los filmes Engordar de xeito saudable, Bob, Estás enteiro, O oco, Lei da gravidade, Unha aperta de mans histórica, Ave maría y Pel Canela.

El protagonista de la tarde fue André Marques. Pasadan diez minutos de las seis cuando se dirigió al público del festival para dar algunas pinceladas de sus cortos El Lago, Luminita y Yulya. Filmes de un cine en el que lo importante es lo gestual, las miradas y los silencios, por delante de las palabras. Marques ve el cine a través de sus ojos verdes, pero, para humanizar sus cortos, ha tenido que inmiscuirse "en sitios quizá no del todo aceptables".

La proyección internacional del FIC con directores como él, no es el único logro del festival. Amalia Pazó, vecina de Bueu, explica que "yo no tengo coche para desplazarme a los cines de Vigo o Pontevedra". A sus más de sesenta años, señala que "vine el año pasado y me pareció una oportunidad fantástica para poder ver cine al lado de mi casa".

Otro de los grandes protagonistas de ayer fue el director del festival, natural de Bueu, Manuel Pena. Esta edición señala que "supone un salto de calidad en la programación", las nuevas apuestas convierten al FIC "en algo muy novedoso". El festival se diversifica y apuesta por, además de proyectar cortos en formato Competición desde el día 12, que decidirá quién se lleva el galardón del evento, por concentrar otros cortometrajes en secciones como Panorama 1 y 2 , Comedia, Animación, Iberoamérica y Galicia. Además, habrá actividades paralelas como conferencias, clases magistrales y encuentros con cineastas.