Motos y bicis toman Bueu en la primera edición de su Urban

El campo de A Estacada, las calles del entorno de As Lagoas y la zona de Banda do Río son los escenarios en donde hoy se desarrollan las pruebas de exhibición de la primera edición del Urban Bueu, con tres días de duración, que incluye dirt track, trial y bike trial y de velocidad urbana Doce pilotos adultos y 7 niños en mini motos participaron en las exhibiciones de velocidad y demostraron sus dotes sobre este vehículo en un circuito que se desarrolló en varias de las calles de As Lagoas, aunque más limitado a lo previsto inicialmente por motivos de seguridad, mientras que los niños lo realizaron en la zona del aparcamiento. Esta primera edición de Urban Bueu está organizado por el Concello, en colaboración con con el Motoclub de Aldán, que preside Mauro Hermelo.

Por la mañana, hubo entrenamientos de velocidad a cargo de alumnos de la Escuela Lorenzo de Competición, de Pontevedra, de donde saldrán los campeones del futuro para la celebración de la Copa Dani Rivas que tiene como objetivo poder contar, en tres años con un participante en el Mundial, asegura Hermelo. Entre estos niños que participaron en los entrenamientos estaba el buenense Manuel Davila y una niña Tania 72, que corre en la Copa de España.

En la zona de Banda do Río se realizaron a media tarde exhibiciones de trial y de bike trial estando previsto un segundo pase a las 22.00 horas. En esta exhibición participa Javi Alonso, campeón de Europa de Bike Trial; el vigués Antonio Alfonso, el buenense Martín Riobó, que ya es campeón de España; el joven de O Rosal, Matías Martínez, y el niño de Vigo, Diego Barreiro.

La prueba estrella de este evento de Bueuestá prevista mañana y ya será de competición, con un descenso de bike desde Outeiro hasta el Norte, en el que está prevista la participación de un centenar de pilotos.

Paralelamente a las exhibiciones y a la competición, la Praza Massó acoge también la Festa da Cerveixa artesanal.