Carboeiro quenta motores para os seus XIX Encontros de Música Tradicional

O mosteiro de Carboeiro acolle mañá a 19ª edición dos Encontros de Música Tradicional, que arrancan ás 13.00 horas cunha sesión vermú con grupos da bisbarra e a poxa das andas, con procesión da Santa Ferreña acompañada polos papamoscas de Viravolta. A xornada inclúe a exposición A máxica herdanza do curar, con remedios, prácticas e ritos curativos da medicina popular tradicional. Os visitantes tamén poderán percorrer os postos de artesanía tradicional en coiro, cerámica ou bisutería.

Tralo xantar popular, durante a tarde póñense en marcha xogos tradicionais para todas as idades e, no patio do mosteiro, habilítase o xa típico recuncho do tocar. Tampouco faltará a cita un faladoiro que, baixo o nome de Herba mala nunca morre, aborda os usos tradicionais, a identificación e propiedades medicinais de plantas da comarca. Celso Fernández Sanmartín deleitará aos presentes con Crer para ver. E, a partir da noitiña, haberá foliada ata que o corpo aguante, como reza o cartel anunciador desta cita ineludible en Silleda.