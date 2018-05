'Sálvame' roba el gallo a Vila de Cruces

La XXV Festa Gastronómica do Galo de Curral de Vila de Cruces tuvo este año una gran expectación a nivel nacional. Y no solo porque hubo gente de fuera de la comunidad que se acercó a degustar el producto estrella, sino porque un equipo del programa Sálvame, de Telecinco, se desplazó a la localidad cruceña. Sin embargo, tal y como se pudo ver anteayer en pantalla, los de Sálvame nombraron, y peor aún, ubicaron mal la fiesta por excelencia de Vila de Cruces. Ante esto y el revuelo causado en las redes sociales, el alcalde, Jesús Otero, confirmó que ayer presentaron dos reclamaciones, a la cadena y a la productora del programa, para que rectifiquen estos errores.

El interés del programa televisivo de Mediaset por la Festa do Galo de Curra, se debió a la presencia del famoso presentador Carlos Lozano, que fue el pregonero de esta edición.

Su exnovia Miriam Saavedra, que ahora trabaja como colaboradora del programa Sálvame y realiza la sección Diario Mi, tuvo que cumplir el reto de desplazarse a Cruces disfrazada de pollo. El titular de Sálvame ya lo dice todo: Alta tensión avícola: ¡ Miriam Saavedra se reencuentra con Carlos Lozano vestida de pollo. Y por supuesto, que sí hubo tensión entre ambos que empezaron discutiendo para acabar abrazándose, tras los lloros de ella. El reencuentro fue analizado, anteayer, en Sálvame, pero los del programa de Telecinco hablaron de un festival, en lugar de fiesta, y lo situaron en Santiago de Compostela, y no en Vila de Cruces. "Cuando Miriam lee el sobre (allí le indicaban el reto que debía pasar), sí dijo Festa Gastronómica do Galo de Curral de Vila de Cruces, pero después en pantalla pusieron de Santiago de Compostela, que no sé si es porque fue un error, o porque, por supuesto, consideraron que Santiago era más conocido", indicaba ayer el alcalde cruceño, Jesús Otero.

El regidor alegó que "nos fue imposible contactar con ellos telefónicamente", pero que enviaron dos correos electrónicos "uno a la cadena y otro a la productora del programa, porque queremos que lo rectifiquen". El Concello presentó las reclamaciones por la mañana, y por la tarde, todavía no habían recibido ninguna respuesta.

El propio regidor sale en el vídeo que se proyectó en el programa de Telecinco, porque justo en el momento que el pollo desvela su identidad, Lozano estaba con Otero probando las tapas de arroz con gallo, que despachó O Refuxio de Merza.