Tres colectivos de la zona reciben 13.000 euros de 'Iniciativa Xove'

Tres colectivos de las dos comarcas recibieron una subvención del Programa Iniciativa Xove por un importe de cerca de 13.000 euros. Los beneficiarios son el Grupo Informal Dezactiva y el Grupo Monitorado Activo, ambos de Lalín. Recibieron 5.000 euros cada uno para poner en marcha los proyectos Lecer Activo y el VI Campamento para Monitores y Monitoras, respectivamente. El otro agraciado es el Grupo Informal Cúndeme, de A Estrada. Recibió 2.780 euros para el desarrollo del proyecto A Estrada cunde.

Por otro lado, al Grupo Informal Cado Arqueoloxía le otorgaron 5.000 euros por dos proyectos, uno realizado en Vila de Cruces. Se trata de la iniciativa activada, en colaboración con el IES Marco do Camballón, para poner en valor la necrópolis megalítica do Marco do Camballón, en la parroquia de Oirós. Cado Arqueoloxía surgió en el verano de 2015 gracias al Castro de Doade, Erik Carlsson-Brandt y los amigos de Argos.