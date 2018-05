Crespo acusa al gobierno de "déficit de información" en la bonificación del IBI a construcciones agrarias

El Partido Popular cuestionó días atrás la escasa demanda que hubo a la iniciativa municipal para que las construcciones de uso agrario se beneficiasen de un descuento del 95% sobre la cuota anual del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Pese a que el ejecutivo dijo que para acogerse a esta medida era preciso que los interesados lo solicitasen formalmente, los populares entienden que algo falló cuando el resultado fue que solo se beneficiaron de la bonificación 44 granjas del municipio.

Ayer su portavoz, José Crespo, volvió a incidir sobre este asunto y lo hizo días después de que el PP registrase una iniciativa mediante la que solicita el gobierno que busque alternativas para la apertura de un segundo plazo de solicitudes. Crespo entiende que la baja respuesta de los potenciales beneficiarios se debe a un "déficit de información" del Concello, que no supo trasladar este mensaje a los ganaderos y a ello se debe el escaso volumen de peticiones. En una entrevista en Radio Lalín, dijo que este asunto era motivo para que la Alcaldía colocase bandos informativos en las parroquias y aludió a la presentación de firmas, esta semana, de un grupo de ganaderos de Maceira, Albarellos, Castro y Alemparte. Crespo Iglesias admite que en pleno, cuando se votó el acuerdo, se dijo que para acogerse a la bonificación era obligatorio solicitarla y restó importancia al hecho de que el exedil de su partido de Actividade Agraria Manuel Fernández no se enterase. "Eso es lo de menos, Manolo de Castro puede enterarse o no, pero los vecinos sí debieron ser bien informados", dijo, y cuestionó el pregonado compromiso del cuatripartito con el rural.

Por otro lado, mantiene que la decisión del ejecutivo de aprobar por decreto los cambios de denominación de cuatro rúas "es una barbaridad democrática" y dejó entrever que si el gobierno hace caso omiso de su solicitud de dejar sin efecto estas medidas, su grupo podría plantearse acudir al juzgado mediante un contencioso". Tampoco ve de recibo que en las placas ya encargadas por el Concello convivan la nueva denominación con la antigua. "Mantener las dos es un despropósito", recriminó.

OAC y polígono

En otro orden de cosas, Crespo dijo ser consciente del retraso del traslado de la Oficina Agraria Comarcal (OAC). En todo caso, dijo, este asunto debe ser resuelto por la Xunta. En relación a la ampliación de Lalín 2000, indicó que ya en su etapa como alcalde el gobierno gallego había supeditado la 4ª fase al compromiso real de empresas interesadas en suelo.