Coordinador de Ciudadanos en Lalín

-Es cierto que tengo una hermana que es concejala del PP y no pasa nada. También amigos, vecinos con los que me llevo muy bien y son cabezas visibles, por ejemplo y también aquí en Bermés, del PSOE o del BNG. Yo soy quien soy gracias a los amigos o los vecinos que tengo y los respeto, como ellos me respetan a mí.