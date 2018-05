La ACOE celebra una Noite de Compras con descuentos en 50 tiendas de A Estrada

La Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE) celebrará este viernes una Noite de Compras, una campaña que ofrecerá a los consumidores descuentos de entre el 10 y el 60% en artículos de temporada y que supondrá que los establecimientos participantes prolonguen su horario de apertura hasta las 23.00 horas. Aunque la actividad se desarrollará mañana mismo, el colectivo apostó en esta ocasión por demorar su presentación y promoción, al objeto de no frenar las ventas de estos días, según explicó ayer el presidente de la asociación, Alfredo González.

En esta ocasión serán 51 los establecimientos participantes en la Noite de Compras. La campaña se desarrollará entre las 17.00 y las 23.00 horas. En este sentido, González incidió en invitar a los establecimientos a respetar los horarios de inicio y final de esta iniciativa, con la pretensión de que los descuentos anticipados o el cierre antes de las 23.00 horas no desvirtúen el espíritu de la campaña.

Las calles Ulla, Calvo Sotelo y Justo Martínez estarán cortadas al tráfico. Los establecimientos que participan en esta iniciativa de la ACOE -representa al 70% del comercio local, según calculó ayer su presidente-, estarán identificados de manera bien reconocible. Además, la propuesta se acompañará de ambientación en las calles, colocando grandes lazos en las farolas.

No faltarán las actividades paralelas que contribuyan a animar a los vecinos y visitantes a pasear por la zona comercial de la capital estradense y a aprovechar los descuentos que ofrecerán este más de medio centenar de establecimientos en artículos de temporada.

Comprar puede tener premio. En el momento de la venta, el comerciante hará entrega al cliente de tickets para el acceso gratuito a hinchables, cócteles y cañas a un euro en Eureka, Pizzería Galega, Bar Andalucía, Café Central y Come, Bebe e Cala. Además, el ticket de compra servirá de boleto para participar en el sorteo de una televisión de 55 pulgadas, apuesta esta en la que participan una veintena de comercios. Estos negocios estarán también identificados con una cartelería específica. Los consumidores podrán depositar sus tickets en el propio establecimiento o en la urna que habrá habilitada en la sede de la ACOE, en la calle Ulla. El sorteo del televisor se realizará el lunes 21 de mayo.

La ambientación musical correrá a cargo de Will Disco Móvil. Estará en la calle Calvo Sotelo, donde también se colocará el puesto de coctelería. En esta misma vía, alrededor de las 19.00 horas, el centro Absolute y Priscilla Dance ofrecerán una exhibición. Los hinchables para los niños estarán en la Porta do Sol y en la Praza do Mercado habrá un toro mecánico. Además, en el entorno de la alameda Ibericar Gestoso ofrecerá una muestra de coches. Habrá también degustación y venta de Sidra Peroja.

Los establecimientos que participarán en la Noite de Compras son Kauus, Connecta Rey, Regaliz Calzados, Innova Ópticos, Zapping TV, Pícolo, Código Digital, Nova Visión, Centro Óptico A Estrada, Mi Vestidor Azul, A tenda de Fraber, Emilio Iglesias, Ana Belén, Lencería Carmela, Mercería Elvira, La Milagrosa, Zabat Zapatería, Tiko Doco, Eva Shoes, Pintaletras, Raquel Paseiro, O Rúan, Bolsos Rovy, Andri Moda, Mi Bebé, Ederzi, Chocolatería, Puri Areán Estudio Fotográfico, Electrodomésticos Trigo, Aurora Sport, Carlín, A tenda de Lolita e Carmiña, Mercería Mary Carmen, Calzados Prieto, Librería Durán, Proposta Zapatería, Fiandeira, Bernabé, Calzados A Esquina, Loigar, Moksin, Xoiería Benito Puente, Breza Complementos, Thebes, Píkaros Kids, Dana, Andaina Zapatería, Moon Lencería, Plusmarca y Gilcolor Decor.

Las mascotas de la ACOE serán las primeras en recorrer la calle en esta Noite de Compras, regalando caramelos a los niños desde las 17.30 horas.