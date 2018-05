Verbas para non deixar de festexar

Foi no curso 2013-2014 cando comezou todo. Da man da colaboración entre os centros educativos da Estrada xurdiu a invitación a todo o alumnado do municipio para realizar micropoemas e microrrelatos. O obxectivo é tan sinxelo coma preciso e importante: normalizar o uso do idioma galego e promover actitudes positivas cara a lingua. Perséguese -así o sinalou onte o profesor Víctor López- que estas accións saian de entre as paredes dos colexios e institutos. Con esta iniciativa, a implicación dos alumnos e profesores chega tamén ás familias e acada as institucións. A palabra celebra dende hai cinco anos unha festa na Estrada. Unha festa de todos e para todos os que queiran gozar dela. A cita é o 23 de maio, ás 20.30 horas, no Teatro Principal. Todo o mundo está invitado.

Unha ampla representación dos centros educativos da Estrada presentou onte, acompañados polo edil de Cultura, Juan Constenla, a V Festa das Palabras, pano de fondo para a entrega de premios do V Concurso de Micropoemas e Microrrelatos. Malia que a celebración dura un día, agocha moitas xornadas de traballo. Os preparativos arrincan en outubro; o traballo desenvólvese ao longo do inverno e a resultado "florece en primavera", apuntou Víctor López.

A actividade, organizada polos Equipos de Dinamización Lingüística dos colexios e institutos da Estrada, aposta por motivar aos alumnos a achegarse á escrita en galego a través de microrrelatos dun máximo de 100 palabras e micropoemas con non máis de oito versos. Os traballos deben conter palabras extraídas de títulos de obras de autores recoñecidos co Día das Letras Galegas. Neste caso, as elixidas foron 'faiado' para os microrrelatos e 'mar' as dúas vencelladas a títulos de María Victoria Moreno.

Durante o segundo trimestre do curso recolléronse os traballos e o xurado emitiu o seu fallo, resultando 61 gañadores e gañadoras nas diferentes categorías, tanto de Primaria como de Secundaria. Cos traballos premiados fíxose un libro que recolle os textos gañadores, con ilustracións realizadas por alumnos de Infantil, que xiran tamén arredor das palabras 'faiado' e 'mar'. O volume -cunha tirada de 700 exemplares- inclúe 14 ilustracións coas que o día da festa se montará unha exposición.

Coma cada ano, a Festa das Palabras terá madriña literaria. Neste 2018 a escollida foi a escritora Paula Carballeira, unha das máis destacadas autoras da literatura infantil e xuvenil do panorama actual, ademais de seren recoñecida contacontos e actriz de teatro e televisión. No apartado musical, a festa contará este ano co grupo estradense Plan Siberia, liderado por Gabriel Blanco, que interpretará pezas do seu disco Volboretei.