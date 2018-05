Suprimir el pago por el cambio de titularidad

También fue apoyada con unanimidad la moción presentada por el PSOE de Vila de cruces en la que insta a la no liquidación de las cuotas tributarias en el IRPF de derechos de pago básico cuando se produzcan dentro del ámbito de la misma explotación agraria. Tanto los populares como los nacionalistas apoyaron la iniciativa socialista, que también se ha presentado en otros concellos de la comarca.

Esta solicita al Miniserio de Hacienda y Administraciones Públicas que tomen medidas oportunas para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley aprobada recientemente por la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, sobre la no tributación de la cesión de derechos cuando las dos personas pertenezcan a una misma explotación agraria y no exista beneficio o ingreso derivado de un mero trámite administrativo.