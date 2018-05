El PSOE cree que los populares no querían el arreglo del auditorio

El PSOE de Lalín entiende que las críticas del PP local al arreglo del auditorio prueba que este grupo no quería que se acometiese esta actuación. Considera "mezquino" que el PP critique que estos recursos procedan de la Diputación, cuando la consellería de Román Rodríguez no se interesó por financiar esta obra. Además, pregunta al senador José Crespo "cuando va a empezar a hacer algo por Lalín" y por qué no puso el mismo interés en tratar de lograr los fondos para el auditorio que cuando se gastaron 15 millones en el consistorio.