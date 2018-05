La junta de personal del 061 urge el cronograma del traslado a A Estrada y se movilizará si no se negocia

La junta de personal del 061 urgió en la mañana de ayer a la Xunta de Galicia a hacer público el cronograma de traslado de la central del 061 a sus nuevas instalaciones del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) de A Estrada así como a retomar las negociaciones sobre las condiciones de dicho traslado, que afecta a "190 trabajadores con sus respectivas familias": 87 trabajadores estatutarios y 10 laborales del 061 así como 93del Grupo Norte, que gestiona la atención telefónica. Apunta que la "incerteza" que genera desconocer cronograma y condiciones "podría provocar problemas en el cuadro de personal" especialmente de cara al verano, "ya que más del 52% del personal es estatutario" y podría decidir irse.

En una comparecencia en la que la junta de personal del 061 presidida por Mario Otero Díaz estuvo acompañada por el comité del Grupo Norte y por representantes del comité del 112, se aludió al "malestar" del personal afectado al no saber "ni cómo ni cuándo" será el traslado. Para abordar este asunto, demanda la convocatoria de una segunda sesión de la mesa de negociación, por la que lleva esperando desde que se celebró la primera, el pasado 12 de enero.

Señala que ese día la administración se comprometió a convocar la siguiente -que nunca llegaría a producirse- para dos semanas después. Pasado ese tiempo, contactó con la dirección del 061 y esta le dijo que el retraso se debía a las reuniones internas de distintos departamentos de la Xunta. Recuerda que en febrero el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña dijo que les pasaría un "cronograma estricto del traslado" que no le ha llegado. Tampoco obtuvo respuesta de la petición al respecto que tramitó por escrito el 15 de marzo al gerente del Sergas y al de la Fundación 061.

Si no convocan ya esa segunda mesa de negociación anuncia la puesta en marcha inmediata de diversas iniciativas de presión. Próximamente planteará en asamblea la convocatoria inminente de concentraciones ante el Servizo Galego de Saúde (Sergas) -coincidiendo con la convocatoria de la Mesa Sectorial de Sanidade- y el Padroado de la Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia. Y advirtió que si, aun así, "la administración no se sienta a negociar", podrían plantearse "acciones más contundentes". Se refiere a la convocatoria de paros puntuales primero y luego de huelga, incluso indefinida, si fuese preciso. En ambos casos, sería la asamblea de trabajadores la que debería debería aprobar su convocatoria.

Mucho se teme la junta del personal del 061 que la administración está repitiendo "la misma estrategia, y por tanto, los mismos errores cometidos en el traslado del 112, ocultando deliberadamente los planes de traslado y aplazando las negociaciones hasta el último momento para ordenarlo, teniendo o no alcanzado un acuerdo". Recuerda que el proyecto del CIAE en A Estrada nació en 2009 con la llegada al poder de Alberto Núñez Feijóo. Las obras se licitaron en 2011 y se adjudicaron a Antalsis primero y, tras su concurso de acreedores, se encargaron a Ogmios Proxectos. En marzo de 2015, Feijóo y otros máximos responsables de Xunta y 061 participaron en la inauguración de su sede. Aunque entonces se habló de un pronto traslado a estas instalaciones, el 112 no se trasladaría a esta nueva sede hasta abril de 2017, motivando la movilización del personal hasta que tras 83 días de huelga "un laudo le dio la razón a los trabajadores". Tampoco Guardia Civil, Policía Autonómica y guardacostas se han trasladado. El CIAE 112, lejos de ser una realidad, 9 años y 14 millones después", los trabajadores del 061 no conocen ni el cronograma -que "nadie se puede creer que a estas alturas no exista" con "un día D rodeado en rojo en algún despacho de la Xunta"- ni las condiciones de dicho traslado.

También critica con dureza al igual que un comunicado hecho público por la CIG que, además de los citados 14 millones, el 061 lleva gastados 560.000 euros en concursos de dotación tecnológica (servidores, elementos de electrónica y mobiliario) y "lo peor de todo", que se están ejecutando obras en la planta del tercer piso del CIAE a pesar de que "fue diseñado siguiendo las necesidades especificadas por la dirección del 061" y ni se estrenó. La CIG subrayó que son "costes ocultos" que el 061 no hace públicos, incumpliendo la Ley de Transparencia. Señala que no se están haciendo "pequeños ajustes" sino una "reforma completa en la que se eliminaron espacios, se movieron tabiques, se cambiaron los de pladur por cristal y se redujo el número de puestos de atención en la sala de coordinación", de los 35 puestos inicialmente previstos a 32.