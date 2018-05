La I Exposición de Cans de Caza de Lalín reunirá el domingo a unos 700 animales

La Sociedade de Caza e Pesca de Lalín, en colaboración con el Concello, organiza para este domingo la I Exposición de Cans de Caza; un evento que tendrá lugar durante todo el día en el Campo da Feira Novo de la localidad. La cita fue presentada ayer por el presidente de la entidad deportiva local, Julio Mariño, los directivos José Méndez y Rubén Carreira, así como por el alcalde, Rafael Cuíña, y el edil de Deporte Nicolás González Casares.

La muestra servirá para que los aficionados a la caza puedan ver los mejores ejemplares de una amplia variedad de razas de canes especializados en rastro de conejo, jabalí o perdiz; las prácticas más comunes en la comunidad autónoma y en la comarca. Mariño comentó que está asegurada la participación de en torno a un centenar de expositores o "jaulas" de perros, por lo que en total la exposición concentrará a sobre unos 700 ejemplares. Dijo que esta iniciativa parte con el objetivo de consolidarse, sobre todo después de que existiesen otros eventos en la zona que no acabaron de asentarse. El objetivo de la exposición es que criadores y cazadores puedan ver la evolución de las razas puras y comprobar las cualidades de los canes, una vez que, precisó, con la actual normativa está prohibidas las transacciones de animales y los mercados de los mismos. A Lalín acudirán criadores de distintos puntos de la geografía gallega y también de Castilla y León o Navarra.

La exposición se completará con otras actividades como una exposición de remolques o todoterrenos. También habrá exhibiciones de tiro con arco sobre réplicas de especies cinegéticas, con lo que se pretende fomentar esta práctica, también entre la población más joven.

Cuíña apostó por que la consolidación de este evento, también por la afluencia de público que traerá a la localidad, y destacó el interés que puede despertar el tiro con arco, que, a diferencia de otras zonas de la geografía española, en Galicia no está todavía muy introducida. Recordó que en la zona existen hasta dos clubs deportivos de tiro con arco. Casares, por su parte, subrayó que si bien no es un aficionado a la caza sí le gusta ver el trabajo de estos animales en el monte, práctica que cree puede ser atractiva. Aunque no hay un concurso propiamente dicho, la organización sí establecerá premios para la mejor jauría, camada y ejemplar de cada raza.