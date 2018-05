El BNG dice que el PP rechazó restringir la velocidad en la zona deportiva de A Estrada

Después de que trascendiese la retirada de diez puntos del carné de conducir a un joven por presunta conducción temeraria y desobediencia en la Rúa da Cultura de A Estrada, el BNG recordó ayer que la mayoría absoluta del PP "rechazó en su día una iniciativa del BNG para restringir la velocidad de los vehículos a 30 kilómetros por hora en toda la zona", así como la sugerencia de implantar sistemas de moderación del tráfico en toda el área, especialmente en aquellos espacios donde exista una mayor afluencia, como puede ser el entorno de los institutos.

"La solución para el gobierno local pasa por incrementar la vigilancia, cosa que no podrá garantizar durante las horas de mayorfluencia peatonal en esa zona sin desatender otras zonas de la villa y del rural", sostienen los nacionalistas. Este grupo cree preciso realizar una intervención en este área que la convierta en un espacio al que los ciudadanos se acerquen "como zona deportiva y de paseo", garantizando la seguridad de los jóvenes que a diario transitan por ella. No obstante, entienden que esta intervención no ha de ser únicamente entendida como de seguridad vial, sino encajada en un diseño urbano amplio.