Reunión do Club de lectura feminista o mércores na biblioteca

O Club de lectura feminista de Lalín manterá no día de mañá un novo encontro, que dará comezo a partir das 21.00 horas na biblioteca municipal Varela Jácome. Co gallo desta reunión, o grupo literario aproveitará para ler o libro de Montse Fajardo Invisibles, e a autora estará presente na mesma para atender as inquedanzas que lle poidan trasladar os presentes. Da convocatoria desta xuntanza informou no día de onte a concelleira de Educación e Cultura de Lalín, Lara Rodríguez Peña.