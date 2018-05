El PSOE pide que se reubiquen las clases de la escuela municipal de Ajedrez

El grupo municipal del PSdeG-PSOE de A Estrada se hizo eco ayer del malestar expresado por padres y madres de alumnos de la escuela municipal de Ajedrez por el cambio de ubicación de las clases. Según explicó la portavoz socialista, Belén Louzao, esta actividad varió recientemente su ubicación del Novo Mercado a las instalaciones del Obradoiro de Emprego, emplazadas en Figueiroa. Apuntó Louzao que algunas de estas familias ya dirigieron un escrito al Concello para trasladarle las molestias que este cambio de ubicación comporta, toda vez que demandan que la escuela pueda continuar funcionando en un emplazamiento más céntrico.

Belén Louzao compartió con las familias -asisten 30 a esta escuela- la impresión de que la sede del Obradoiro de Emprego no es "el lugar más adecuado" para estas clases, que se celebran los sábados por la mañana y con competición -al ser deportistas federados- los sábados por la tarde. Apuntó a la proximidad a una carretera muy transitada, a que la climatización y la limpieza no es la misma al ser un momento en el que estas dependencias no tienen actividad e incidió en que este es un centro de trabajo, por lo que no consideró el PSOE que sea la ubicación más oportuna para una actividad infantil. Propuso como alternativas la Casa das Letras, la Casa da Música o el MOME.