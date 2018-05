O Centro Lalín, Agolada e Silleda celebra un acto polo Día das Letras

A comisión de cultura do Centro Lalín, Agolada e Silleda de Bos Aires (Arxentina) organiza este venres unha celebración con motivo do Día das Letras Galegas. Os actos darán comezo ás 19.00 horas e consistirán no visionado dun vídeo de María Victoria Moreno Márquez e tamén se lerán textos na homenaxeada este ano polo 17 de maio. Nas súas instalacións da rúa Moreno estará presente María Vilar.