El BNG de Cruces solicita que el Concello compre los terrenos del área de A Carixa

El BNG de Vila de Cruces ha presentado cuatro mociones para el pleno que se celebra hoy a las 8.30 horas en el consistorio cruceño. Los nacionalistas solicitan que el Concello adquiera los terrenos del Área Recreativa de A Carixa antes de que termine el acuerdo de cesión de 30 años. Además, insta al gobierno liderado por Jesús Otero que "busquen la forma más idónea para que los grupos de la oposición participen en dicha negociación".

Esta no es la única petición del BNG para el entorno de A Carixa, además de ello, también piden que el alcalde gestione una mejora del puente sobre el río Oza para evitar el estrechamiento. La segunda de las mociones que han presentado es relativa a una mayor transparencia en los contratos de personal y en los de obras y servicios. Demandan que todos los procesos de selección de personal, contrato de obras y similares sean anunciados con carteles en todas las parroquias y que se dé la difusión en los medios de comunicación, a mayores de las obligaciones legales. Asimismo, vuelven a solicitar el rechazo al paso del cobre de la mina de Touro-O Pino por Vila de Cruces de camino a la estación de tren de Botos. Para terminar, instan al gobierno que la comida oficial de la Festa do Galo no la pague el Concello.

Moción del PSOE

Por su parte, el PSOE cruceño ha presentado una moción para pedir la no liquidación de las cuotas tributarias en el IRPF de derechos de pago básico cuando se produzcan dentro del ámbito de la misma explotación agraria. Una medida que han llevado otros grupos socialistas dentro de la comarca dezana.