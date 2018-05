Alba Peiteado Méijome: "Lo mejor de este concurso es el vínculo de amistad con otras chicas"

Los salones del hotel Vía Argentum de Silleda acogieron el domingo la gala Miss Grand Galicia, en la que participaron un total de 34 finalistas. El certamen organizado y patrocinado por "WomanPrivee" fue ganado por la viguesa Patricia Veiga. Sin embargo, la joven cruceña Alba Peiteado se alzó con el título de Miss Grand Pontevedra, además de la banda de Miss Grand Popular, premio otorgado por el público presente en el hotel trasdezano.

-¿Cómo califica la experiencia vivida el domingo en Silleda?

-Fue algo realmente increíble. Genial, de verdad. Ya me había presentado el año pasado al certamen e incluso este año no tenía intención de anotarme, pero me animaron porque se celebraba aquí cerquita, en Silleda. De hecho, me apunté el último día posible.

-¿Los concursos de belleza son iguales en todas partes?

-No sé cómo son realmente en otros sitios, pero aquí te puedo decir que tanto los organizadores como los promotores te tratan genial. Intentan que estés muy cómoda, que no tengas nervios y te hacen sentir como en tu casa. Se trata de que sea una experiencia bonita independientemente de que ganes o no el certamen. El año pasado conseguí una banda de uno de los patrocinadores. De todas formas, para mí lo mejor es el vínculo que mantienes con el resto de las chicas que concursan. La que ganó el año pasado Miss Grand Pontevedra me mandó un mensaje antes del certamen deseándome mucha suerte. La gente intenta pasarlo lo mejor posible, disfrutar de la experiencia y, a partir de ahí, surgen algunas veces unas grandes amistades. En mi caso, puedo decir que la chica que ganó el año pasado es una gran amiga y todo un apoyo.

-¿En qué consiste el premio por haber sido Miss Grand Pontevedra?

-El premio es una beca para formarse en una agencia de Sevilla llamada "Crew International School of Aviation". Es un curso express de azafata de vuelo muy interesante. El año pasado dos chicas salieron de allí directamente con ese trabajo porque te lo garantizan cuando entras. Puedo elegir durante todo un año cuándo ir, más o menos. Nosotras vamos con una beca que incluye transporte, manutención y pernocta en la ciudad de Sevilla.

-¿Le gustaría trabajar como azafata de vuelo tras el curso?

-La verdad es que voy muy ilusionada porque tuvimos una charla antes de empezar con todas las entrevistas que hicieron el sábado, donde estuvimos concentradas, y en ella los representantes de la escuela nos dijeron que lo de azafata de vuelo no es lo que piensa la mayoría de la gente. Nada que ver con eso de que tienes que estar todo el tiempo viajando de un lado para otro sin poder ver a tu familia porque, al parecer, vas a poder ir a casa posiblemente todos los días y, a lo mejor, tampoco tienes que trabajar toda la semana porque no puedes estar volando todos los días seguidos al mes. Es algo parecido a lo que les pasa a los camioneros porque tienes equis horas para estar volando y no puedes superarlas, y el sueldo es el mismo.

-¿Recomienda probar en este tipo de certámenes de belleza?

-Yo se lo recomiendo a cualquier chica que tenga ganas de probar. Les diría que si no lo consiguen a la primera, que insistan al año siguiente porque merece mucho la pena, la verdad.

-¿Qué tal se han tomado el concurso en su familia?

-Muy bien. Están casi tan ilusionados como yo. Todos me han apoyado muchísimo desde el primer momento y mis hermanas fueron las primeras en decirme que lo intentara. La verdad es que estamos muy unidos y se alegran mucho por mí porque saben que me apetece mucho probar con lo de azafata de vuelo, una profesión que me gustaría poder llevar a cabo.