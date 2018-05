El bajo caudal del Ulla hace campeón a Crego al finiquitar el concurso con un único salmón

El bajo caudal de aguas registrado ayer en el río Ulla contribuyó a encumbrar como campeón del 42º Concurso Internacional de Pesca al veterano pescador de Ribadavia aunque residente en Vigo que había capturado un salmón en el primer día del certamen, Eladio Crego. Tanto el experto en pesca y artífice de la web especializada Ás Orillas do Ulla, Salva Ortega, como el delegado de Pesca de la Sociedade Deportiva Río Ulla, Miguel Sande, coincidieron ayer en destacar que "no hubo movimiento de auga" ni de peces. El embalse de Portodemouros no abrió las compuertas y los 52 participantes en el concurso -48 con extracción y 4 sin muerte- se quedaron con las ganas de apuntarse un tanto que, de no recaer en Crego, podría haberle dado un rival.

No pudo ser. Los pescadores lo pusieron todo de su parte pero les faltaron el agua y una pizca de fortuna. La jornada se cerró con tres pequeños amagos. A las 11.00 horas un joven pescador que se encontraba en una de las posturas más conocidas de Ximonde -las corrientes de Reboredo- notó cómo un salmón le robaba el tentador cebo natural de camarón y "miñoca" -el famoso sol y sombra- con el que le estaba tentando. También en Sinde sintieron un subidón de adrenalina los pescadores que percibieron cómo más abajo del puente un salmón le picaba un par de veces. Pero no lograron clavarlo.

Si estos amagos y el de la tarde del sábado hubiesen tenido la suerte de su lado, indicó Ortega, "podríamos estar hablando de 3 o 4 capturas" pero no fue así. Y, por eso, ayer al cierre de esta edición se aguardaba que en la entrega de premios en A Casa da Fandiña de Cora solo Eladio Crego tuviese trofeo.

En el fondo, a los pescadores no les sorprende. Tal y como explicó ayer Ortega, la escasez de salmones que se está constatando en todo el norte peninsular les está llevando a pensar que las causas pueden estar fuera: se temen que haya menos ejemplares del pez rey porque no logran regresar al río debido a la pesca de arrastre practicada en alta mar.

A pesar de todo, en el Ulla se sigue apostando por la pesca y Río Ulla por acercar los servicios al río para favorecer la afición. Ayer, la Cafetería Central habilitó un puesto con bebidas y bocadillos a pie de río en Ximonde y la Armería Estradense, un stand con productos de pesca como cañas y carretes. Miguel Sande señaló que se trata de un modo de favorecer la "comodidad" y de que "la gente se acerque a ver la pesca" para que los más jóvenes vean el espíritu de camaradería que reina entre los pescadores, como ocurrió ayer en la comida de confraternidad en A Casa da Fandiña. Evidenció que el concurso prima la sana competición entre amigos.