BNG y Vagalumes critican que el gobierno se oculte y no responda por la pancarta

Después de que el organizador del Encuentro Grandes Viajeros en A Estrada, Luis Dios, respondiese contundentemente a las críticas al gobierno del BNG y la Asociación Cultural Vagalumes acerca de la utilización del español en la pancarta que desde el viernes pendía de la fachada del consistorio para darle la bienvenida a los moteros de toda España, Francia y Portugal que se daban cita en el encuentro, BNG y Vagalumes emitieron ayer sendos comunicados en los que evitaban la confrontación con la organización del encuentro -que había subrayado que es una marca registrada internacionalmente- y volvieron a criticar al gobierno.

"El gobierno de López es un gobierno cobarde que no da la cara por las críticas recibidas", remarcó el BNG. "La faja colgada en la fachada del Concello lleva ñúnicamente el escudo de A Estrada, de lo que se deduce que es organizador del evento XIV Encuentro Grandes Viajeros y, por tanto, el gobierno del PP tiene la obligación de utilizar el gallego, conforme a la odenanza municipal aprobada por unanimidad hace pocas semanas, también con los votos favorables del grupo del PP", estando, por tanto, obligado a fomentar "la normalización del uso del gallego". "No hay lugar a dudas ni a interpretación. Que el gobierno del PP se parapete detrás de una entidad para no dar la cara por las críticas recibidas es de cobardes y no es la primera vez que sigue la misma estrategia miserable", subrayó. Y en alusión a la discriminación de la mujer, reitera que "la crítica es al gobierno municipal, no a la entidad coorganizadora. Insiste en que la faja con el escudo municipal "no tiene en cuenta a las mujeres, parece que solo viajan los hombres" y dice que "utilizar el lenguaje inclusivo no cuesta nada".

Vagalumes dice no tener "nada que discutir" con Grandes Viajeros "salvo que pagaran ellos la pancarta y el edificio y escudo que figuran en ella sean de su propiedad". "Por nosotros pueden llamarse como quieran. Nos dirigimos a quien se oculta de´rás de ellos y quien tiene la obligación de usar los recursos de los estrdenses para corregir la invisibilidad de nuestra lengua y cultura". "Ellos nunca responden porque son de tirar la piedra y esconder la mano", opina Vagalumes.