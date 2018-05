El PSOE de Forcarei reclama la limpieza de los recursos turísticos municipales

| El PSOE de Forcarei reclama la limpieza y el acondicionamiento urgente de los recursos turísticos del municipio. Señala que "espacios como el área recreativa de Ponte Maril, Ponte do Crego y A Torre da Barciela necesitan un acondicionamiento urgente", tras el invierno En cuanto a Ponte Maril, en la parroquia de Forcarei, dice que caber reparar algunos elementos de madera y retirar árboles tirados sobre el río además de maleza. Critica que el gobierno no haga visitable un molino del Concello rehabilitado con fondos europeos. En Ponte do Crego, en Dúas Igrexas, exigen limpiar el área recreativa como "complemento ideal para el Castro de Loureiro". Y vuelve a denunciar que A Torre da Barciela -datada a finales del XV o principios del XVI, de 10 metros de altura y clasificada como Bien de Interés Cultural en 1949- apenas es visitable por la maleza y por estar rodeada de especies invasoras como eucaliptos.