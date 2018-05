El PSOE cuestiona a Román Rodríguez por desentenderse de las obras del auditorio

El PSOE de Lalín celebra que la Diputación provincial "se involucrase" en el arreglo del auditorio municipal y compara la actitud de la institución presidida por Carmela Silva con la del PP local o la del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, "quien desde el primer momento se desentendió del tema incluso olvidando su condición de lalinense". Los socialistas, aunque la obra del auditorio fue propuesta por el ejecutivo local con cargo al Plan Concellos, reiteran la "sensibilidad" de la institución provincial y reprenden a los populares y a Rodríguez por no involucrar a su departamento en este asunto. "No tiene empatía con su pueblo y no le importan nada sus inquietudes del Concello, porque ya demostró con creces que cuando es necesaria la solución de algún problema y mojarse en beneficio del interés colectivo, ni está ni se le espera".

Por otro lado, el PSOE reitera las críticas a José Crespo por prometer en numerosas ocasiones la ampliación del polígono Lalín 2000 y no haberlas cumplido. "Cuando gobernaba se dedicaba en cada campaña electoral a hacer infografías de actuaciones idílicas en lamentablemente solo se hicieron realidad en su mente", dice.