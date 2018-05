Lalín e A Bandeira marcan o ritmo da primavera

Coa chegada do bo tempo, as fins de semana na comarca énchense de actividades de ocio e culturais. A programación de maio de Lalín invitou onte á súa primeira parte do Festival de Bandas de Música, e en Silleda o grupo de baile Xirandola presumiu de cantera.

Unha fin de semana máis, a comarca dezana deixou claro que pode ser un destino estupendo para disfrutar da cultura. Na capital, Lalín, o seu Salón Teatro converteuse no escenario, a última hora da tarde, do XXI Festival de Bandas de Lalín, no que actuaron a Banda de Lalín e a Banda de Música Municipal de Silleda. O recital tiña, ademais, un fin solidario, pois trátase dun concerto benéfico a favor de Cruz Vermella, de maneira que as entradas custaban tres euros, que pasaban a ser cinco en caso de que se adquirise un boleto para o Sorteo del Oro, que terá lugar en Castellón o 19 de xullo.

A música seguirá soando mañá en Lalín, e no mesmo enclave, pero a partir das 17.30 horas. Neste caso, a entrada será gratuita e o público poderá disfrutar do repertorio que escolleron as bandas infantil e xuvenil da Escola de Música Municipal de Silleda, así como a Banda Infantil e a Banda Xuvenil de Lalín.

Ademais da música de banda, o patrimonio inmaterial dezao tamén conta con outro pilar, a música y o baile de raíz. Un dos seus mellores exemplos é o grupo de baile Xirandola, que se creou fai 31 años e que forma parte dos axentes dinamizadores da Bandeira. Onte, a media tarde, celebrou o seu XXII Mostra Infantil de Baile e Música Tradicional, nas instalacións do auditorio Manuel Dopazo. Ademais da formación anfitrioa, tamén subiron ao esceario A Subela de Foz e a A.F. Penaguda-Dena. A próxima cita da Bandeira co folk será co certame de baile tradicional Azaloira, el 27 de este mes e programado tamén no auditorio da Bandeira.