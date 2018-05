Los populares dicen al PSOE que la crisis negada por Zapatero tumbó la 4ª fase de Lalín 2000

El portavoz del PP de Lalín, Javier Blanco, critica al PSOE por una nueva demostración "de que no sabe ni por donde anda" y le recuerda que "la crisis que negaban Zapatero y Solbes, y en la que tuvieron mucho que ver, se llevó por delante las posibilidades de ampliar el suelo industrial del Lalín 2000, cuando ya estaba casi ultimada la cuarta fase". Alega que "una inversión que quedó en el camino como otros muchos, y que se no se hizo fue por la situación que dejaron los socialistas y no por que el gobierno de Lalín de Pepe Crespo no hubiera hecho su parte".

Argumenta que los socialistas y el ejecutivo de Lalín olvidan la situación de crisis que tuvieron que afrontar otros gobiernos porque ellos se encontraron todo hecho, pero la realidad es que las cosas cambiaron y las inversiones deben ir paralelas a la rentabilidad y realidad social, o en este caso, empresarial.

Blanco replica al alcalde y a los socialistas que el polígono Lalín 2000 acometió tres de sus fases con espacio "para as medras" con Crespo y que la cuarta fase también se planificó con espacio de sobra y para que hubiese una bolsa de suelo para tiempo", pero ahora las administraciones planifican el suelo empresarial en función de las necesidades reales y no de previsiones para evitar suelo industrial muerto como hay en muchos concellos.Por último, Javier Blanco pide al gobierno y a los socialistas que "se pongan a trabajar en lo que le pidieron para conseguir esta importante inversión para Lalín".