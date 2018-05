O galego reclama xustiza desde O Deza

"Cando eu era nena, o galego estaba en perigo de extinción, porque se falaba no fogar pero non fóra da casa; agora xa está en grave perigo de extinción, porque a empregan só os avós". Así de clara se expresou onte a maxistrada Paz Filgueira Paz, durante un acto no que se conmemoraba o 35º aniversario da Lei de Normalización Lingüística e que serviu, tamén, para ver ata qué punto aínda queda moito por favor no ámbito da xustiza.

O evento, posto en marcha pola Irmandade Xurídica Galega coa colaboración do Concello de Lalín e a Xunta de Galicia, quedará para sempre nos xulgados grazas a unha placa que lembra as primeiras sentenzas en galego que dictaron desde Lalín Paz Filgueira, Rosa García Prado e José Gómez Rey. Filgueira lembro que a Unesco lles recomenda, precisamente a xuíces e fiscais, que traballen para que o cidadán poida acceder á xustiza nunha lingua minorizada, que non minoritaia, "posto que na UE hai 40 millóns de persoas que falan linguas minorizadas". Para isto, fan falta ferramentas como formularios traducidos ao galego para determinados trámites, ou a traducción do programa Minerva, como recoñeceu o propio director xeral de Política Lingüística, Valentín García. "Todos temos que potenciar que, unha vez pasada a porta do xulgado, temos a posibiliade de solicitar atestados, informes ou sentenzas en galego". García insistiu en que hai administracións que van axudar a que a situación do galego se normalice, peroa abogada Manuel Sobrido (que, como a xuíza Paz Filgueira, tamén naceu en Ribeira), lembrou que "ata fai pouco tempo" non había formularios en galego para outorgar un poder. Sobrido e Filgueira viviron experiencias similares: as dúas carecían de documentación xurídica en galego e foron pioneiras en empregalo nos seus escritos, "porque era máis importante empregar o meu idioma que os erros que poidese cometer nel". Sobrido criticou, tamén, que se siga coa tendencia de traducir as declaracións de persoas que fa testemuña en galego, "sen ter en cona que estas persoas declaran libremente no seu idioma" e que, ademais, ao falar na súa lingua nativa a persoa sempre se vai expresar mellor. Trátase, como indicou o presidente da Irmandade Xurídica Galega, Xaquín Monteagudo, de que o idioima se incorpore á xustiza "con cortesía e amabilidade".