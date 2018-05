O CEIP Ramón de Valenzuela festexa a súa octava Romaría das Letras

| Os alumnos e mestres do CEIP Ramón de Valenzuela, da Bandeira, celebraron onte a Romaría das Letras, que chega este ano á súa octava edición e que contou coa visita dos estudantes do CEIP Plurilingüe de Oca. Desde primeiras horas da mañá, puxéronse en marcha grupos de dinamización con xogos, aos que se engadiron obradoiros de temática tan diversas como maquillaxe, chapas, pulseiras ou globoflexia. Habilitouse, tamén, unha zona para carrilanas. Como de costume, no colexio montáronse postos de doces, unha taberna e unha churraría. Desde a ANPA Brincadeira quíxose colaborar con un posto de degustación de paella e doces. Cristina Collazo deleitou aos nenos de Infantil cunha sesión de contacontos.