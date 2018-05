Críticas por la pancarta de bienvenida en castellano

El BNG de A Estrada y la asociación cultural Vagalumes emitieron ayer sendos comunicados criticando la instalación de una pancarta escrita en castellano en la fachada del consistorio con motivo del Encuentro Grandes Viajeros que se celebra en la villa en este fin de semana.

"A una semana de la celebración del Día de las Letras Gallegas, el Concello de A Estrada no puede hacer mayor desprecio a nuestra lengua que colgar una pancarta en el balcón del consistorio en castellano. Y esto hazlo pocas semanas después de que el pleno apruebe por unanimidad una ordenanza municipal de normalización lingüística donde el Concello de A Estrada se comprometía con el uso y divulgación de nuestro idioma", afirman desde el partido nacionalista. "Pero no sólo eso, el gobierno del PP también excluye a las mujeres en esa pancarta. Parece que no hay mujeres viajeras, demostrando que no entendió nada de las grandes movilizaciones que protagonizaron las mujeres el pasado 8 de marzo, también en nuestro Concello", añaden al tiempo que piden al alcalde, José López que modifique esa pancarta.

En el mismo sentido se manifestaron desde Vagalumes. "La exhibición ostentosa que hacen los del gobierno municipal colgando de la fachada del consistorio una pancarta en castellano para celebrar el encuentro Grandes Viajeros en la semana de las letras gallegas seguramente había podido ser una anécdota si no fuera un síntoma de la mentalidad diglósica de quien la coloca", afirman. Piden su retirada, "antes de hacer el ridículo ante quienes nos visitan".