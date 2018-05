A bocados en Rodeiro y Cruces

Los municipios de Rodeiro y Vila de Cruces celebran sendas iniciativas con el tapeo de protagonista. El municipio de Camba inició ayer Rodeiro de Tapas con un total de nueve establecimientos participantes. Por su parte, en Cruces se promocionará la Festa do Galo con propuestas gastronómicas con este animal como plato principal.

En la jornada de ayer se pudo conocer los últimos integrantes del jurado profesional del certamen de Rodeiro, estos son: José Luis Oliveira Pereira, Rocío Barros, presentadora del programa televisivo Luar y el bloguero Jaap Scholten. En Rodeiro los negocios son: Restaurante Latiza, con Galo no corral; Pub Quirós, con O niño do paspallás; Bar Desito, con Pataca minuta; Casa Sánchez, que presentará Gazpachito de melocotón; Pub Gallaecia, con Es... secreto; Bruxas e Curuxas y su propuesta Pulpotaco; Cabalos do Faro y Enrolado; Mesón O Guerra, con Codorniz en texturas; y Casa Achacán, donde se podrá probar su tapa Do país. El horario para probar las tapas será de 20.30 horas a 23.00 horas los viernes 11 y 18, mientras que a los días 12,13,17,19 y 20 se le sumará también un horario matinal, entre las 13.00 horas y las 15.00 horas.

Por su parte, Vila de Cruces celebra las Tapas do Galo, en la que participarán cinco negocios del municipio.Ayer y hoy los negocios que servirán tapas serán: Mesón A Cunca; Cafetería Pub Galicia; A Esghalla; Casa Don Din y Retranca's.