Vida en clave de pop de A Estrada y Cuntis

La vitalidad que rezuman los 20 libros que el estradense Xosé Luna ha escrito en los últimos 25 años han sacado al cantautor cuntiense Manoele de Felisa de la melancolía característica de sus seis primeros discos. El libro-disco "A Estrada da Vida" que han impulsado conjuntamente conjuga letras y música gallegas en clave de pop aunque con guiños al fado o al reggae. Ya está a la venta. A las 21.00 horas de hoy se presentará al público en un concierto en el Teatro Principal de A Estrada.

Como en la vida misma, que evocan en clave de pop en su libro-disco conjunto A Estrada da Vida, emoción y gratitud marcaron ayer la presentación ante los medios de este trabajo conjunto que realizaron ayer en el consistorio de A Estrada el escritor estradense Xosé Luna y el cantautor cuntiense Manoele de Felisa, arropados por el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; los alcaldes de A Estrada y Cuntis, José López y Manuel Campos; el autor del prólogo del volumen, el escritor Xosé Manuel Lobato; la ilustradora Amalia López Brea "Luchi"; el artífice de la portada, Anxo Rodiño; y Jose Martínez y Miguel Villar en representación de las firmas patrocinadoras Bamarti y Restaurante Enxebre A Porta do Sol de Lamela, respectivamente. Fue el preludio íntimo y sentimental de la presentación pública del libro-disco que acogerá a las 21.00 horas de hoy el Teatro Principal de A Estrada.

Habrá llegado entonces el momento de paladear los 14 temas que componen el libro-disco. Este conjuga música y letras gallegas de la mano de Manoele de Felisa y de Xosé Luna. La vitalidad que rezuman los 20 libros que el autor estradense ha escrito en el último cuarto de siglo ha logrado sacar al cantautor cuntiense de la melancolía que caracterizaba sus seis primeros trabajos. Para Manoele de Felisa no es una novedad musicar textos literarios. Ha musicado a Roberto Blanco Torres (el cuntiense qal que en 1999 se le dedicó el Día das Letras Galegas), a Xosé Neira Vilas y a Rosalía Morlán pero trabajar con Xosé Luna supuso para él una experiencia novedosa por la implicación del autor estradense en el proyecto. De hecho, juntos recopilaron desde octubre fragmentos especialmente significativos de la prosa poética que constituye el "universo íntimo" de Luna. La alegría de vivir y el amor -que le une, por ejemplo, a la matemática de la que sigue enamorado 34 años después del inicio de su noviazgo o a su hijo, nacido en el año 2000- iluminan unas letras que Luna ha adaptado en parte para las canciones. Los sentimientos mandan en unas composiciones musicales calificadas por Lobato como "una alhaja rítmica" llena de "sonidos profundos" y "poemas sofisticados" que muestran una poética arraigada a la tierra". Emerge el pop aunque con guiños a otros estilos musicales como el fado o el reggae. No en vano ha contado con colaboraciones destacadas: de la fadista María do Ceo, del grupo A Roda, de la Coral de Berres o de la cantante de A Banda da Loba, Xiana Lastra.

La ternura y dulzura verbal de Luna se alía con la "voz cálida y sentimental" pero a la vez "enérgica y contundente" en palabras de la ilustradora "Luchi", que la han llevado a apostar en las ilustraciones por colores cálidos con toques azules verdosos para evocar la nostalgia pero con "brillo" mediante una técnica mixta que conjuga la acuarela y el lápiz de color.

Valentín García ensalzó el universo pop que ha logrado recrear la artista-"de la familia Colmeiro de Silleda"- pero también el elevado nivel literario y musical de este libro-disco de Xosé Luna y Manoele de Felisa. La imagen de su portada ha sido tomada en la vieja alameda de A Estrada. Con el tiempo se convertirá en un tributo al pasado de una creación artística mixta que ahora mira al futuro con gran ilusión.

Esta noche, el concierto que acogerá el Teatro Principal de A Estrada se grabará a cuatro cámaras para elaborar un DVD promocional para la gira de presentación que se pretende llevar a cabo este verano. Y es que tras el concierto de este noche llegarán más. De momento, está ya cerrado otro el próximo 30 de junio en el Pico Sacro. Y está previsto celebrar dos más en fechas próximas en Rianxo y en Cuntis, previsiblemente en noviembre. No obstante, quien no quiera esperar puede adquirir el libro-disco en los propios conciertos y en las tiendas de referencia más importantes de Galicia. Podrá así deleitarse paladeando la vida cantada en clave de pop.