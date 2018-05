La Festa do Salmón servirá 6.000 pinchos en su degustación popular del domingo 20

La XLV Festa do Salmón de A Estrada servirá 6.000 pinchos en 3.000 barquetas a 4 euros con dos especialidades cada una en la degustación gastronómica popular del domingo 20. Participarán una decena de establecimientos hosteleros y un lagar: Nixon, O Asador de Leo, A Bombilla, Panadería Cervela, Mar de Compostela, Velis Nolis Bistró, A Casa do Pan, Os Peares, Argentinos Burguer, Samaná y Sidra Lagar de Ribela.

Así se desveló ayer en la presentación oficial de la fiesta, en la que se dieron cita el alcalde de A Estrada, José López Campos; el presidente del Centro de Iniciativas e Turismo (CIT); y la hostelera Adriana Abelleiro de Sala Gradín y Pazo de Xerlís.

El munícipe deseó que el buen tiempo acompañe para que luzca la "propuesta novedosa" que se realizará en la Praza do Mercado. Habrá una decoración alineada con la de los últimos años y también actividades musicales y de calle "para disfrutar" en una fiesta con vocación "familiar" que fue declarada en 2013 Festa de Interese Turístico de Galicia. De ahí que el Concello vaya a apostar por programar actividades entre las 10.00 y las 22.00 horas. Anima a estradenses y foráneos a tomar las calles para disfrutar del salmón y de todo lo que ofrece A Estrada. Aunque es la gran celebración gastronómica anual el Concello lucha por desestacionalizar la fiesta del tercer domingo del año para que el salmón tenga una repercusión económica positiva en hostelería y comercio más allá de ese día.

Por eso, López agradeció a la Sociedade Deportiva Río Ulla que organice el Concurso Internacional de Pesca do Salmón que se celebrará mañana y pasado en el río Ulla, uno de los "ríos más hermosos de Galicia" que cuenta además con atractivos como los puentes colgantes de Couso y Paradela. También elogió el compromiso de la hostelería. No en vano, 26 locales se implicarán en la ruta de tapas de salmón que se desarrollará entre el 16 y el 19 de mayo: Cafetería Central, Argentinos Burguer, O Boliche, O Camiño y O Bodegón el miércoles 16; Val Fresco, Mesón da Estrada, O Paseo, Eureka, Nicol's, Robert's Café y Alameda, el jueves 17; A Bombilla, Enredo, Os Peares, O Candil de Silvia, Navegación, 20 Berzas y Velis Nolis el viernes 18; y Oasis, Samaná, Amadeus, Tapería O Lar, Andalucía, O Café de Xulia, Nixon, O Rollo y Come, Bebe e Cala el sábado 19.

También el CIT -que ayer anunció el nombre del pregonero y de los distinguidos con los Salmóns de Ouro (el catedrático Carlos Acuña Castroviejo así como la Coral Polifónica Estradense y la Fundación Casa Ducal de Medinaceli- estará de enhorabuena. Estrena oficialmente nuevo logotipo, ideado por Xosé Vizoso, diseñador de Sargadelos que fue "la mano derecha de Isaac Díaz Pardo". El logototipo incluye un salmón, las conchas del Camiño de Santiago, un río y un puente.