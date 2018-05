Crespo pide al gobierno que firme el convenio del centro sanitario y Cuíña lo tilda de "humo"

Hace seis días el grupo de gobierno lalinense mostraba su malestar con la Xunta por la remisión de un convenio para la construcción del nuevo centro sanitario que no concretaba especialidades, plazos ni presupuesto. Esto sucede semanas después de que el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, acudiese a Lalín para avanzar las novedades sobre una infraestructura que sustituiría al, durante años esperado, Centro de Alta Resolución (CAR). Ahora, cuatripartito y PP mantienen posiciones contrapuestas acerca de lo que supone dicho convenio. Mientras el portavoz popular, José Crespo, urge al gobierno la firma del mismo para ganar tiempo y apuntalar el compromiso de la consellería, el alcalde, Rafael Cuíña, sostiene que la propuesta de acuerdo es solamente "humo".

El jefe de la oposición, en una entrevista en una radio local y el mandatario, en una comparecencia en otra emisora, valoraron el convenio remitido por el Sergas. Crespo, que dijo haber visto el documento, cargó contra la actitud chulesca del cuatripartito por "ponerse estupendo" y cuestionar el documento. "No es inteligente por parte de un gobierno poner pegas a un convenio, más bien debería hacer al revés", dijo. Mantiene que lo positivo sería aprobarlo "cuanto antes, aunque luego se pudiesen ponerle pegas"; unos reparos que él coincide que podrían hacerse en base al documento inicial, pero que servirían para acelerar el proyecto y que este no se demorase otro año. Puso como ejemplo la construcción del Xesús Golmar, cuando el gobierno bipartito de la Xunta, con una falta de cortesía institucional, presentó la obra a la comunidad educativa y lo eludió a él como alcalde. Aún así, y tras un encuentro posterior, ordenó la expropiación de los terrenos para la puesta en marcha del recinto educativo con un convenio "leonino" y casi a ciegas. "Pero ahora parece que lo importante es ralentizar todo", apuntó sobre el complejo sanitario.

Cuíña opina que el borrador del convenio de la Xunta "es humo, pues no contempla plazos, presupuesto, ni características de la infraestructura, mientras le pide al Concello que le regale la parcela y que la urbanice a cambio de ningún compromiso". "Esto ya lo veía venir", apostilló, y manifestó su sorpresa porque el PP de Lalín defendiese la posición de la consellería, "cuando tenían que estar muy cabreados con una actitud que está llevando a cabo Sanidade con los vecinos". Por ello exige a la Xunta que "ofrezca compromisos reales para la construcción del nuevo centro sanitario y al conselleiro que se deje de vender la moto a la ciudadanía".

Suelo industrial

La ampliación del polígono Lalín 2000 es otro de los asuntos de actualidad analizados ayer por Cuíña y por Crespo. El alcalde reconoció haberse enterado en la misma mañana de ayer de la oferta de la Xunta para cerrar una reunión entre él y el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), que, sin embargo, dijo aceptaba. "Es muy poco serio y va en la línea de lo que está haciendo la Xunta por Lalín en los últimos tiempos". Sobre la demanda de suelo recordó que la Asociación de Empresarios de Deza (AED) afirmó que hubo industrias que no pudieron asentarse en el municipio por no disponer de la superficie adecuada. En relación a la propuesta del PP local de elaborar un registro de demandas que, en consonancia con lo que opina la Xunta, determine las necesidades de dotación de más parcelas en la 4ª fase de Lalín 2000, dijo que la villa precisa servicios y los metros cuadrados de suelo necesarios para que las empresas puedan venir en este momento de recuperación de la economía. "No le veo lógica intentar tener suelo industrial en función de las peticiones; tenemos que estar preparados para que cuando haya demanda de una empresa, al segundo siguiente se pueda ofrecer la superficie". El alcalde también habló de la "controversia" creada sobre las bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a explotaciones de uso ganadero, lamentando que el edil del PP Manuel Fernández no se enterase de que tanto en el pleno como en las charlas ofrecidas por ediles del gobierno en el rural quedó claro que la medida debía solicitarse y no se podía aplicar de oficio. No obstante garantizó que se está tratando de buscar una solución, ante la sorpresa de que algunos ganaderos pidiesen la bonificación y otros no.

"La democracia es para que se presente quien quiera". Así definió Crespo la reciente conformación de la agrupación local de Ciudadanos (Cs). Entiende que el partido de Albert Rivera presentará lista en todos los concellos gallegos de primera categoría y que en Lalín, en las próximas municipales, podrían concurrir al menos cinco listas. Cuíña también respeta la irrupción de este grupo, pero le sorprende que sus representantes digan que el exedil galleguista Camilo Conde y el no adscrito Juan José Cruz están entre sus afiliados. También le extraña que Cs no critique al PP. "Hay mucha gente que piensa que esto puede ser debido a otro tipo de operaciones, porque es normal que critiquen al gobierno de Lalín, pero no que no digan nada del PP, que además es el partido del que salen rebotados la mayoría".