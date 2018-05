Los bomberos se levantan contra la continuidad de Valiño como jefe adjunto

La plantilla de bomberos del Consorcio de Deza e Tabeirós-Montes, con sede en Silleda, presentó un documento por registro en el que indican que "no reconocemos a Francisco Valiño como mando jerárquico, dado que la plaza que ostenta es la de bombero, y no vamos a acatar ninguna directriz ni orden que nos é relativa a la organización de trabajo, tareas a realizar o protocolos de actuación en las intervenciones".

Valiño ejerció de jefe accidental del servicio hasta el regreso del actual gerente, Juan José Muñoz, hace ya nueve meses. Desde entonces, sin embargo, no ha regresado a su puesto de bombero-conductor, sino que "sigue cobrando un plus de 800 euros al mes, desarrollando su actividad en oficina, siempre de mañana, sin trabajar fines de semana ni festivos, y queriendo ejercer una autoridad jerárquica sobre el resto de los bomberos", explica la plantilla.

Los efectivos de este servicio señalan que están al tanto de que una de las razones por las que el Consorcio no quiere que Valiño regrese a su anterior ocupación "debido a una limitación física", por lo que no podría ejercer "todas las tareas que implican las de bomberos y que conlleven riscos". Los bomberos entienden que, cuando se da esta circunstancia, "se debe adaptar el puesto a las necesidades del trabajador, tal y como refleja la Ley de Prevención de Riesgos Laborales". Los bomberos entienden que lo lógico, en este caso, sería darle una segunda actividad a Valiño, "con otras funciones que no sean las propias de la intervención, pero nunca querer darle una plaza que no le corresponde", apostillan.