Terror en el País de las Maravillas

Reproducir en Youtube el cortometraje "Alicia" promete piel de gallina. La historia atrapa y cumple su objetivo de enmarcar este trabajo en el género de terror. De ese que muchos definen como 'psicológico', capaz de inquietar a veces mucho más al espectador que el que casi le deja la cara manchada de sangre. La Opera Prima del estradense Lucas Terceiro como director le ha valido también su nominación al Festival de Cans, que se celebra entre el 23 y el 26 de mayo. El elenco lo conforman su hermana Paula Terceiro, de solo seis años, y los actores Fernado Tato y Susana Sampedro.

Un padre viaja cada noche al País de las Maravillas junto a su hija, Alicia... aunque no siempre encuentra la salida a la madriguera del conejo. Así se presenta la Opera Prima como director del estradense Lucas Terceiro. Se estrena con éxito, ya que este cortometraje de terror acaba de ser nominado al Festival de Cans, certamen porriñés que este año conmemora sus 15 primaveras y que se celebrará entre los días 23 y 26 de mayo.

"Alicia" dura menos de seis minutos. Tiempo más que suficiente para conseguir que un escalofrío recorra la espalda del espectador -por valiente que uno se piense- o que el bello se erice. La historia de este cortometraje te atrapa, aunque el desasosiego casi invite a cerrar los ojos.

La de este corto es casi una historia familiar. La idea original surgió de la imaginación de Lucas Terceiro y su pareja, Lía Chacón, que no tardaron en encontrar en Fernando Tato la pieza que faltaba para que todo echase a andar. No es el primer proyecto que Terceiro y Tato hacen juntos. Ni mucho menos. Su "¡hagámoslo!" resultó clave para, a una semana del Festival Panic de Cine de Terror, se pusiese en marcha toda la maquinaria cinematográfica.

Terceiro tenía el guión y las localizaciones en la cabeza -en el definitivo también participan el propio Fernando Tato y Adrián Castiñeiras-; contaba con el actor principal y a la actriz no tuvo que buscarla muy lejos. Su hermana Paula fue la elegida. Y no podría haberla encontrado mejor. Con solo seis años -ahora está a punto de cumplir siete- logró despertar la admiración del público que asistió al Panic de A Estrada y que no pudo acallar el grito que acompaña al final de esta historia.

"Alicia" cobró vida tras seis horas de rodaje y un día de posproducción. Dio tiempo para que la química entre Paula Terceiro y Fernando Tato hiciese más que creíble su relación de padre e hija en la pantalla. Al trabajo de rodaje de las escenas con la protagonista hay que sumar las que realiza su hermana gemela, Carolina. Terceiro es muy consciente del vínculo especial que las une y no quiso que el debut de una de ellas como actriz no fuese compartido por la otra por entero. Así que para Carolina se reservó el papel de doble de luces.

Las hermanas hicieron del rodaje toda una diversión, dejando anécdotas para escribir un libro. Eso sí, ninguna de ellas llegó a percibir en momento alguno que estaban grabando un cortometraje dentro del género de terror ni conocieron la historia. De hecho, tampoco han visto el resultado, pese a que su trabajo ya fue proyectado en las salas cinematográficas Minicines Central durante el Festival Panic. Su hermano Lucas decidió guardar todo el material para enseñárselo cuando sean mayores. "Ellas no vieron nada. Lo vivieron como algo anecdótico y que como si fuese todo un juego", explica el director.

Después del estreno en A Estrada el feedback no tardó en llegar. La obra gustó. Mucho. Pero la gente termina interpretando la historia de muchas maneras, algo que, en cierto modo, también contribuye a engrandecerla y volverla más interesante.

Esta no es la primera vez del estradense Lucas Terceiro en la alfombra roja. El pasado mes de octubre el músico y actor gallego Fernando Tato presentó nueva banda, Fernando Tato y Los Animales. Lo hizo con el videoclip de la canción Todos los gallegos, un trabajo realizado en varias localizaciones de A Estrada que contó con la dirección de este publicista estradense. El resultado: miles de visitas en Youtube en su primer fin de semana y su selección como uno de los cinco finalistas que optaron a los Premios Mestre Mateo dentro de la categoría de mejor videoclip.

Terceiro reconoce que le sorprendió mucho la nominación a los Mestre Mateo pero no dejó de confesar que detrás de ese videoclip había "mucho mimo" y mucho tiempo de trabajo, "un producto muy pulido" que pasó por diversos filtros antes de su presentación. La nominación al Festival de Cans causa igual sorpresa en este estradense pero, además, la emoción de que sea por una obra muy suya; por un trabajo con su pareja y sus dos hermanas, algo "muy casero" en el que encontró la contribución perfecta de profesionales de la talla de Adrián Castiñeiras, Fernando Tato o Susana Sampedro. "Verlo llegar tan alto es una sensación completamente distinta". "Me hace mucha ilusión y me motiva", apuntó ayer en relación a cómo recibió la noticia de que es uno de los nominados a este conocido festival.

Terceiro se estrena como director con "Alicia" pero en su cabeza bullen ya mil un proyectos, la mayoría todavía no confesables. Este estradense lleva dos nominaciones y muchos aplausos que distinguen su capacidad para contar, para elegir y apresar la imagen que mejor refleje la historia que narra su mente.