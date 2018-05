De tapeo por tierras de Camba y Carbia

Este fin de semana Rodeiro y Vila de Cruces harán culto al tapeo, una de las tradiciones más arraigadas en la península. Ambos concellos ponen en marcha sendas iniciativas este fin de semana alrededor de este bocado. Mientras en el municipio de Camba se organiza la séptima edición del concurso de tapas, en tierras de Carbia calientan motores para la Festa do Galo con varias propuestas gastronómicas.

El Concello de Rodeiro es sabedor de que una buena oferta culinaria puede convertirse en un atractivo turístico durante todo el año. Por esta misma razón, continúa apostando por este certamen que contará con la participación de nueve establecimientos, que despacharán bocados durante los días 11,12 , 13, 17, 18, 19 y 20 de mayo. El alcalde, Luis López, fue el encargado de presentar esta nueva edición, junto con el concejal de Turismo, Pablo Sobrado. López reconoció el trabajo de los hosteleros por estar "contribuyendo a potenciar el municipio y posicionar Rodeiro en el mapa", señaló. Algo con lo que concordó Sobrado durante su intervención. El edil apuntó que el concurso "es una cita que está asentada en el calendario gastronómico de la comarca, por su puesto, e incluso en el de la comunidad", pues destacó que durante la pasada edición se acercaron visitantes de diferentes puntos de Galicia y no solo de los territorios más cercanos a la localidad. A su vez, recordó que se está "profesionalizando" la iniciativa, pues este año se contó con el consejo chef Miguel González, Quintela, del Gastrobar Sanmiguel de Ourense, ganador del Show Cooking Mellor Cociñeiro de Tapas por Galicia.

Las propuestas

Son nueve los negocios que participarán en el concurso: Restaurante Latiza, con Galo no corral; Pub Quirós, con O niño do paspallás; Bar Desito, con Pataca minuta; Casa Sánchez, que presentará Gazpachito de melocotón; Pub Gallaecia, con Es... secreto; Bruxas e Curuxas y su propuesta Pulpotaco; Cabalos do Faro y Enrolado; Mesón O Guerra, con Codorniz en texturas; y Casa Achacán, donde se podrá probar su tapa Do país. Esta "mini cocina", como la acuñó Sobrado, podrá disfrutarse en un horario de 20.30 horas a 23.00 horas los viernes 11 y 18, mientras que a los días 12,13,17,19 y 20 se le sumará también un horario matinal, entre las 13.00 horas y las 15.00 horas. Hay que recordar que el precio de la tapa será de 1,5 euros.

Asimismo, este año hay novedades en los premios, sobre todo para los negocios participantes. En esta ocasión, el veredicto del jurado profesional -formado por el actor Fran Lareu, los periodistas Ana Pérez y José Manuel García y la presentadora Belén Xestal, a falta de confirmar dos personas más- será premiado por la Asociación de Empresarios de Deza (AED) que otorgarán un año gratis en el colectivo para el primer clasificado, seis meses para el segundo y tres meses para el tercero. Así, entre los comensales que tengan cubierta completamente la papeleta que habrá en cada uno de los negocios participantes se sortearán dos lotes de productos de Arzúa Ulloa, un lote de Panadería Caneda de Trives, otro de vinos Méndez Rojo, Via Romana y Mil Ríos, un lote de vinos de Adega Chao do Couso, y dos cenas para personas, gentileza de Cogal y Avega. A estos hay que sumarles el premio de las redes sociales y los que se sortearán entre aquellos que acudan a probar todas las tapas y cubran el denominado pasaporte.