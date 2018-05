La Semana Verde de Galicia también se apunta al ajedrez

La 41ª Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia incluirá por primera vez un torneo de ajedrez en su programa de actividades. El I Open de Xadrez Abanca Semana Verde de Galicia reunirá a participantes de toda Galicia, convirtiéndose en un destacado torneo para los aficionados y profesionales de este deporte.

Competirán a lo largo del sábado 9 de junio en seis categorías distintas, las cuales serán totalmente independientes y se corresponderán con Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Absoluta. Se jugará con sistema Suizo a 7 rondas mediante programa informático homologado por la Federación Internacional -tres en sesión matutina y cuatro de tarde-, con lo cual ningún jugador quedará nunca eliminado, enfrentándose en cada ronda los de la misma puntuación.

El torneo, que en la categoría Absoluta será puntuable para el ranking internacional Elo FIDE, nace con vocación de continuidad y pretende convertirse en una de las citas de referencia del ajedrez en Galicia. Los interesados en participar en la competición pueden inscribirse de forma completamente gratuita en el formulario oficial del evento, al cual tendrán acceso desde la página web www.semanaverde.es. Podrán hacerlo hasta el día 8 de junio a las 15.00 horas.

Medallas y trofeos

El I Open de Xadrez Abanca Semana Verde de Galicia entregará medallas a todos los participantes hasta la categoría Sub 14, además de trofeo a los tres primeros clasificados de cada una. Asimismo, en la entrega de galardones, que tendrá lugar sobre las 20.00 horas del mismo día del torneo, se realizarán sorteos de regalos.