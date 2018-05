Apranome inicia el reparto de rifas para sortear un salmón entre sus clientes

| Los doce negocios que aglutina la Asociación de Praceiros do Novo Mercado (Apranome) de A Estrada empezaron ayer a repartir entre sus clientes rifas para el sorteo de un salmón, que tendrá lugar el día 19 a las 13.00 horas. Forman parte de Apranome Carnicería Canedo, Frutería Lucita, Carnicería Gloria, A Tenda Bio, A Casa do Pan, Frutas y Hortalizas Río Ulla SAT, A Horta de Flavia, Pescadería Pinche, As Peregrinas, Hortalizas Esteban, A Pementeira y Bacalaos Ala Blanca.