Xoán Carlos García Porral presenta en A Estrada su libro de relatos O último caseiro

El lalinense Xoán Carlos García Porral presentó a última hora de esta tarde en A Estrada su libro de relatos "O último caseiro", una obra ambientada en el rural en la que se narra la vida de un "caseiro" desde su niñez hasta su vejez, mostrando así cómo transcurre su vida en unas tierras que no son suyas.

El poeta y cuentacuentos Celso Fernández "Celsiño", el investigador Luis Ferro y el teniente de alcalde de A Estrada Juan Constenla arroparon a García Porral en la presentación pública de su obra, que tuvo lugar en el Museo do Moble e da Madeira (MOME).

El volumen ha sido editado por Edicións Fervenza e ilustrado por Caio Samos, natural de Brasil, al objeto de aportarle fuerza visual a los relatos con sus ilustraciones. También la Xunta de Galicia, la Cooperativa Hoxe y el Restaurante Enxebre Porta do Sol de Lamela han colaborado en la edición de este libro, que incluye un total de 57 relatos estructurados en tres claras fases: la niñez, la juventud y la edad adulta del "caseiro". Este y sus vivencias alcanzan así una dimensión más amplia, de modo que el lector pueda identificar al protagonista con cualquier "caseiro" de una aldea gallega.

Se trata de un contenido que García Porral, colaborador de Faro de Vigo, domina a la perfección. De hecho, este autor -nacido en Goiás (Lalín) en 1974- obtuvo el grado de doctor en Antropoloxía Social por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) con una tesis sobre la modernización del rural manteniendo la tradición cultural. El escrito, que también cuenta con un Máster en Técnicas de Xestión Integral do Patrimonio Cultural por el CSIC y la USC, es muy conocido por central su actividad investigadora en la difusión del patrimonio histórico-cultural de la comarca de Deza.

Como docente del IES Pintor Colmeiro de Silleda e integrante de su Equipo de Normalización Lingüística, impulsó el proyecto "A paisaxe lendaria e toponímica do Concello de Silleda", que se proclamaría ganador del IX Proxecto Didáctico Antonio Fraguas del Museo do Pobo Galego en el ejercicio 2014-2015.

Por otra parte, también ha publicado artículos en las revistas Descubrindo, A trabe de ouro y Lucencia, siendo a mayores colaborador de Faro de Vigo. También imparte charlas en colegios, institutos, cursos formativos y congresos bajo la pretensión de contribuir a la difusión del patrimonio inmaterial y el mantenimiento de la identidad cultural en el urral. Así acunó en 2015 junto con Antonio Presas García y Celso Fernández Sanmartín el folleto "22 gramos de ouro".