El PSOE acusa la falta de aseos y de agua potable

Por su parte, el PSOE criticó ayer al alcalde considerando que pese a que "gasta el dinero de los estradenses" no "le importa la oponión de los vecinos ni de los demás partidos porque ya ha decidido imponer su proyecto", que adolece de "espacios de cobijo del sol y de la lluvia, aseos públicos, puntos de acceso a agua potable", peticiones vecinales que dicen que no recoge el proyecto. Señaló que la comisión del lunes fue "de paripé" y "no aportó ningún dato nuvo más allá de los que ya fue vendiendo capítulo a capítulo en prensa".