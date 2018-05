O Arco de Merza, Casa San Martín y Radio Estrada, premios del 'Galo'

Vila de Cruces dio a conocer ayer a los galardonados con los Premios do Galo 2018, que cuentan con tres apartados: gastronomía, periodismo y comunicación y, por último, cultura y deporte. En los tres casos, el jurado estuvo integrado por el alcalde, Jesús Otero; el portavoz del PP, Manuel Souto; los ediles de Turismo y Cultura, José Luis Villaverde y Laura Rey; el portavoz del BNG, Xoán Blanco; la número dos del PSOE, María del Carmen Silva; y el periodista Manuel Nuñez Fiúza.

El Premio de Gastronomía es el más antiguo, pues acumula 21 ediciones. En esta ocasión, el tribunal decidió concedérselo al restaurante San Martín, de O Corpiño (Lalín), por su "trabajo a favor de la cocina gallega y por la promoción que está realizando del Galo de Curral de Vila de Cruces". Desde este local una de sus responsables, Cecilia Sanmartín, muestra su sorpresa por este reconocimiento y explica que el Galo es un plato "de toda la vida" en el local del que se ocupa desde hace cuatro años junto a su hermana. Antes estuvo su madre al frente, así que no es de extrañar que la receta para prepararlo, con mimo y tres horas de duración, "lleve varias generaciones en casa".

No en vano, en el perfil de Facebook de este local se anuncia, desde hace varias semanas, la disponibilidad de este plato. Prácticamente desde que acabó el Mes do Cocido. "Es un plato que está ya muy asentado, típico en comidas familiares y también de empresa. Es más, incluso preparamos en el restaurante gallos que nos traen los clientes, que han cebado ellos mismos" pero que quieren degustar con el toque que se le da desde Casa San Martín. El restaurante se surte de animales criados en las propias fincas de la familia o, como no podía ser de otra manera, en explotaciones cruceñas.

Por su parte, el Premio Cultura e Deporte Galo de Curral sopla este año sus 20 velas. El jurado se decantó por el Grupo de Gaitas O Arco de Merza, que lleva 27 años sobre los escenarios. El motivo de tal reconocimiento se basa en "su trabajo y dedicación en favor de la música tradicional y sus más de 25 años de existencia". Uno de los fundadores de la agrupación, Manuel Salgueiro, muestra también su sorpresa tras saber que el grupo es el ganador de este año, aunque confiesa que "le escuche algo a un miembro del jurado sobre que nos iba a proponer" para el galardón. O Arco de Merza cuenta con nueve integrantes, en la práctica los mismos que tenía en sus comienzos, y no puede dedicarse a recoger temas tradicionales de las parroquias cruceñas debido a la falta de tiempo de sus integrantes para conciliar esta afición con sus quehaceres profesionales y familiares. "Los niños y los jóvenes se decanta por aprender en la banda", apunta Salgueiro, en referencia a la Artística de Merza que, precisamente, en este 2018 también está de aniversario: cumple 190.

Por último, Radio Estrada es la ganadora del 19º Premio de Xornalismo e Comunicación, después de que el jurado repasase los trabajos que realizaron los distintos medios. Se decanta por esta emisora municipal "por la cobertura informativa que realiza del municipio y, en particular, por la labor divulgativa que realiza de la Festa do Galo de Curral. Una de sus locutoras y además vecina de la parroquia de Camanzo, María José Chorén, apunta que "ninguno nos esperábamos esta distinción, y estamos encantados de que nos hayan escogido". Apunta que en los informativos de la emisora, tanto en el e mediodía como en el de última hora de la tarde, se incluye una sección de comarcas, de la que se encarga ella misma, y en la que se ofrece de forma pormenorizada información de los municipios de Deza y Tabeirós-Montes. "Ahora, desde hace semanas, le damos más cobertura a la Festa do Galo de Curral", apostilla.

Diplomas

Los premios se entregarán en un acto a lo largo del 27 de este mes, durante la XXV Festa do Galo de Curral. Consisten en unos diplomas conmemorativos. El gasto que se genera con esta convocatoria ya cuenta con su correspondiente partida presupuestaria. En sus bases, la organización señala que con estos galardones se quiere reconocer a las personas o colectivos que contribuyen, de forma notable, a la promoción de la fiesta gastronómica más importante de Cruce así como a la promoción exterior del municipio. Se quiere agradecer, también, la labor de personas y colectivos oriundos de Cruces que ostentan un papel destacado en el ámbito de la cultura y el deporte ya sea a nivel autonómico, nacional o internacional.





